Nova v roce 2023 vedla v hlavním večerním čase, bodovaly kriminálky

Autor: TV Nova

Nova se v roce 2023 stala nejsledovanější televizní skupinou v hlavním večerním vysílacím čase ve všech hlavních cílových skupinách diváků (15–54, 15+, 15–69, 4+). Ve své obchodně důležité skupině 15–54 let dosáhla podílu 36,12 % v prime time, respektive 33,64 % v celodenních datech.





V průměrné celodenní sledovanosti v cílové skupině diváků starších 15 let zvítězila Česká televize. Nova však jako jediná velká televizní skupina zaznamenala ve všech hlavních cílových skupinách meziroční nárůst.





„Překonali jsme všechny cíle, které jsme si nastavili,“ řekl generální ředitel Daniel Grunt. „Skupina Nova má za sebou další velmi úspěšný rok, ve kterém ovládla celkem ve 315 dnech televizní obrazovky v prime time v CS 15–54, tedy zdaleka nejvíce ze všech televizních skupin,“ dodala programová ředitelka Silvia Majeská.

Absolutně nejsledovanějším pořadem na Nově se v roce 2023 stala debata prezidentských kandidátů z 12. ledna 2023. Sledovalo ji 2,028 milionu diváků starších 4 let, podíl na sledovanosti činil 48,44 % diváků v CS 15–54.

Diváky Novy jinak zaujaly v programu hlavně kriminálky. Na jaře to byli Specialisté, kteří oslovili v průměru 28,93 % diváků v CS 15–54 u TV (1,203 milionu diváků starších 4 let). Nedělní večery patřily kriminálce Odznak Vysočina s 25,35% podílem v CS 15–54 (1,225 milionu diváků ve 4+). Komediální krimi podle francouzské předlohy Případy mimořádné Marty si pustilo v průměru 1,043 milionu diváků starších 4 let (share 24,62 % v CS 15–54). Fanoušci Tatiany Vilhelmové v roli geniální Marty se mohou těšit na další pokračování.

V druhé polovině roku se po devíti letech vrátila Kriminálka Anděl (29,65% share v CS 15–54, průměrně 1,201 milionu diváků starších 4 let). Nova je spokojena také s výkonem seriálů Jedna rodina a Zlatá labuť, které zajímaly především divačky (share 25,30 %, resp. 24,26 % v cílové skupině žen 15–54 let).

Každý podvečer pravidelně 28,36 % diváků u TV v CS 15–54 sledovalo vědomostní show Na lovu. Speciální verze Superlov dosahovala v sobotu večer průměrně sledovanosti 29,94 % (share 15–54). Seriál Ulice si nenechalo ujít 31,92 % diváků u TV v CS 15–54.

Televizní noviny vidělo každý den v průměru 1,017 milionu diváků starších 4 let. Uveden byl také nedělní diskusní pořad s názvem Za pět minut dvanáct, nejsledovanější vydání ze 17. prosince s premiérem Petrem Fialou a poslancem Andrejem Babišem vidělo 473 tisíc diváků starších 4 let.

Přímý přenos hudební ankety Český slavík, kterou TV Nova vlastní, sledovalo 39,10 % diváků v CS 15–54 u TV. Celkem se na galavečer dívalo 1,193 milionu diváků širší věkové skupiny 4+.

Streamovací služba Voyo loni překročila hranici 650 000 předplatitelů v České republice a na Slovensku. Ti v průměru tráví na Voyo až 15 hodin týdně. Zpravodajský portál TN.cz navštívilo měsíčně v průměru téměř 3,2 milionů reálných uživatelů. Za celý rok 2023 zpravodajský web TN.cz zaznamenal 25% nárůst v meziročním srovnání a dosáhl více než 229 milionů video views.

Zdroj dat: ATO – Nielsen, živě + TS0–3, prime-time 19:00–23:00; ke dni: 2. ledna 2024; NetMonitor – SPIR, Internal Source