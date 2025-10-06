Sledovanost voleb: ČT24 byla v sobotu nejsledovanější stanicí

Volební sobota přinesla zpravodajské stanici ČT24 pozici nejsledovanějšího televizního kanálu na trhu. S celodenním podílem 15,73 % dosáhla nejvyšší sledovanosti od povodní loni v září. V tiskové zprávě o tom informovala Česká televize.
Volební vysílání České televize během soboty 4. října celkově oslovilo 2,71 milionu diváků starších patnácti let. Hlavní odpolední blok volebního speciálu, vysílaný mezi 13:45 a 19:00, přitáhl v průměru 571 tisíc diváků, což odpovídá podílu na sledovanosti 27,38 %. Alespoň na tři minuty v kuse si ho zapnulo 1,73 milionu diváků.
Večerní zpravodajská relace Události, vysílaná souběžně na programech ČT1 a ČT24, se s průměrným počtem 1,17 milionu diváků a podílem 37,76 % stala nejsledovanějším pořadem celého dne.
Významný divácký zájem zaznamenaly i komerční stanice. Zpravodajská televize CNN Prima News si za celou sobotu připsala podíl na sledovanosti 8,9 % v cílové skupině diváků nad 15 let. V klíčovém čase sčítání hlasů její vysílání sledovalo průměrně 307 tisíc diváků a podíl na trhu se přiblížil 15 procentům. Ve srovnání s volbami 2021 zaznamenala CNN Prima News nárůst diváků v celém dni o bezmála 300 procent. V hlavním vysílacím čase dokonce téměř 400 procent.
Televize Nova nabídla divákům kontinuální blok, který běžel od 13:45 do začátku Televizních novin v 19:30 na hlavním kanále a online platformě TN Live. Podle tiskové zprávy zasáhl celkem 1,442 milionu diváků ve věkové skupině od čtyř let. Průměrná sledovanost tohoto bloku činila 246 tisíc diváků. Vysílání na internetovém streamu TN Live zaznamenalo celkem 518 680 zhlédnutí, přičemž tento stream je možné sledovat na webu TN.cz, na platformě Oneplay a v prostředí HbbTV.