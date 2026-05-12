Slevomat má jako jedna z prvních firem vlastní aplikaci v ChatGPT, AI může doporučovat jeho nabídku

Iva Brejlová
Dnes
Tomáš Braverman, Slevomat Autor: Slevomat

Slevomat spustil vlastní aplikaci v prostředí ChatGPT. Společnost uvádí, že patří mezi první firmy nejen z Česka, které získaly možnost využít tuto službu. Reaguje na trend, v rámci nějž se uživatelé místo tradičních vyhledávačů stále častěji obracejí přímo na AI chaty. Slevomat tak chce být tam, kde zákazníci „dnes přirozeně tráví čas“, jak skupina popisuje.

Zřejmě úplně první českou aplikaci, která úspěšně prošla schvalovacím procesem OpenAI a začala fungovat v rámci ChatGPT, se stala Suri.cz, srovnávač nabídek pojištění automobilů, za kterým stojí Renomia Group.

„Apps v ChatGPT jsou úplná novinka, která se začala naplno rozvíjet teprve nedávno. My jsme do toho naskočili hned od začátku, abychom byli mezi prvními, kdo tuto možnost v Česku využije,“ popisuje Tomáš Braverman, CEO Slevomat Group.

Nová funkce vyžaduje, aby uživatelé v menu připojili v sekci „Aplikace“ konkrétně „Slevomat“, v konverzaci pak můžou vyvolat nabídku od něj dotazem typu „@slevomat najdi mi wellness pobyt v Beskydech“. ChatGPT následně využije data portálu a nabídne relevantní tipy přímo v odpovědi, a to podle lokace i přesných termínů pobytu. Podle Bravermana je hlavním cílem rozšířit dosah a nabídnout uživatelům další cestu k nabídce firmy. „Zahraniční čísla totiž ukazují, že role umělé inteligence v nákupním chování bude jenom sílit,“ dodává. To popisují mimo jiné čísla McKinsey, které uvádí, že už teď polovina spotřebitelů používá vyhledávání s umělou inteligencí.

Svou přítomnost v AI kanálech Slevomat rozvíjí jako novou disciplínu označovanou LLMO. Plánuje v následujících týdnech novinku dále testovat.

Proces integrace celkově se schválením trval přibližně pět měsíců. „Celý proces začal uživatelským výzkumem a definováním use casů souvisejících s produkty Slevomatu. Nejprve bylo nutné identifikovat potřeby zákazníků, na jejichž základě jsme pak aplikaci navrhovali a stavěli,“ popisuje Romana Trusinová, produktová ředitelka ve Slevomat Group. Podle ní by se nad kontextem svých služeb i v prostředí ChatGPT měly zamyslet i další firmy.

Braverman už dříve pro Lupu popisoval plány Slevomatu v oblasti AI. Mimo jiné hovořil o AI asistentovi, který se stane jakýmsi konciéřem při plánování a nakupování dovolené. „Nepůjde jen o tvorbu itineráře, ale také o průvodce celým zážitkem, když někam jedete. Asistent bude kombinovat konverzační rozhraní, naši nativní webovou stránku, zákaznické oddělení a znalost zákazníka a jeho historie. Konciéř bude zákazníka provázet celou dobu až k ponákupnímu chování nebo třeba pomůže vyřizovat případné problémy. Věřím, že budeme jedni z prvních, kdo podobnou službu nabídne,“ vysvětlil.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

