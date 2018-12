 »  Slevový portál Pepa.cz nesplácí dluhy partnerům a nekomunikuje

Karel Wolf

Část klientů z řad hotelů a cestovních kanceláří upozornila, že jim server Pepa.cz nevyplácí platby za prodané vouchery. Dluhy po splatnosti dosahují již statisíce korun, na problémy nejprve upozornil server iDNES.cz.

V poslední době se čím dál častěji ozývají hlasy nervózních obchodních partnerů, kterým portál dlouhodobě dluží v některých případech i statisíce korun, poškozených partnerů přitom přibývá. „Částka, kterou nám zatím dluží, dělá 48 582,–Kč, ale bude vyšší. Zablokovali mi přístup do extranetu, nikdo nekomunikuje a pan Sebin mi slibuje až za 14 dnů přihlášení, že to děla externí firma. Samozřejmě lžou, včetně jejich obchodního oddělení, a slibují výplatu v lednu,“ říká například v komunikaci mezi postiženými společnostmi, která se dostala Lupě do rukou, Monika Palátová ze společnosti Mignon-II.

„Portál nám dluží desítky tisíc, které odmítá vyplatit s odůvodněním, že jsme údajně porušili smluvní podmínky. Pokutu se nám, ale za to vyměřit neodvážil, prostě se jen vymlouvají,“ sdělil také Lupě jednatel jedné z poškozených firem, který si nepřál být jmenován.

Portál v loňském roce poškodila válka jeho majitelů, která vyvrcholila dočasným vystěhováním z pronajaté domény a podáním insolvenčního návrhu. Objevilo se také podezření na vyvádění zisků skrze bílé koně v zahraničí. Portálu se přitom byznysově dařilo, svého času byl se stamilionovými tržbami dvojkou na slevovém trhu. Situace zdánlivě dočasně uklidnila pro odchodu jednoho ze zakladatelů (Petra Sýkory). Po loňských konfliktech portál opustila část původních spoluvlastníků a byznys zůstal slovenské firmě Jožko.sk Jiřího Jankova a společnosti Dominante MPM, vlastněné společností sídlící na Seychelách.