 »  Slováci kupují třetinu v českém Revolgy, podíl drží i v brněnském holdingu Solitea

Do české IT společnosti Revolgy Business Solution vstoupili noví investoři. Podíl 35 procent v něm získala slovenská investiční skupina Sandberg Capital, která už drží většinový podíl v českém IT holdingu Solitea, hostingové WY Group nebo polovinu v operátorovi SWAN (Benestra). Má aktiva v hodnotě 150 milionů eur.

Zbylých 65 procent si v Revolgy ponechává původní vlastník v podobě firmy Sofolgia. Zakladatel Bohuslav Dohnal a generální ředitel Miroslav Vlasák budou nadále Revolgy řídit.

Revolgy se soustředí na nasazování cloudových služeb u zákazníků. Mezi zákazníky má třeba Avast, Kofolu nebo Českou spořitelnu. Je partnerem Amazon Web Services a Googlu pro cloudové technologie. Nový investor věří tomu, že právě oblast cloudu nadále poroste.

Účetní závěrka za rok 2018 ukazuje, že Revolgy mělo tržby ve výši 131 milionů korun. Firma uvádí, že za loňský rok to bylo zhruba 250 milionů. Ztráta v roce 2018 činila dva miliony.

Nedávno se na trhu odehrála transakce opačným směrem. Český Bootiq získal EEA, jednu z nejstarších IT firem na Slovensku.