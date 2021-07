Slováci nadále chtějí vypnout analogové rozhlasové vysílání v roce 2026

Slovenský telekomunikační úřad nadále počítá s tím, že v roce 2026 skončí pravidelné analogové rozhlasové vysílání. Není ovšem jasné, z čeho se bude platit přechod na digitální sítě DAB+. A momentálně neexistuje ani žádná motivace pro rozhlasové stanice, proč by měly analog opustit a nahradit ho digitálním šířením signálu. Informoval o tom server Živé.sk.

Na Slovensku momentálně existuje jen pilotní digitální rozhlasové vysílání v oblasti Bratislavy, Žiliny, Banské Bystrice, Nitry, Košic a Levic. Tamní telekomunikační úřad momentálně jedná s okolními státy, včetně České republiky, kvůli koordinaci celoplošných sítí pro digitální rozhlas.

„Intenzivně jednáme s Českou republikou, naši představu jsme před několika měsíci poslali všem našim sousedům a předběžné vyjádření máme od Poláků, kde s něčím souhlasí a s něčím ne. Vyjádření od Maďarska už jsme dostali. Jejich odpověď analyzujeme a budeme dál pokračovat v procesu vzájemného vyjednávání,“ řekl serveru Živé.sk Milan Mizera, ředitel odboru správy frekvenčního spektra na Úřadu pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb.

Například v regionu jihozápadního Slovenska musí úřad koordinovat frekvence s Rakouskem, Českem a Maďarskem. „Z geografického pohledu jsme na tom jako Slovensko dost špatně,“ podotknul Mizera. Nicméně každý stát by podle něj měl získat až čtyři celoplošné vrstvy s kvalitními parametry, přičemž v každé by mohlo být zhruba 15 stanic. Slovensko počítá s tím, že celoplošné sítě na jeho území by byly tři, čtvrtá by sloužila pro lokální a regionální vysílání.

Aukce kmitočtů neproběhne dříve než za rok a půl. „Komerční rádia digitální rozhlas rezolutně neodmítla. Je pro ně důležité, aby nikdo nebyl znevýhodněný, pokud by se přecházelo na digitální šíření. Z jejich pohledu by bylo nespravedlivé, kdyby nějaké rádio muselo vypnout analogový způsob vysílání a jiná by v něm mohla pokračovat. Komerční rádia nikdy neodmítla digitální platformu, ale trvají na tom, že pokud se bude přecházet z analogového šíření na digitální, tak ať to udělají všichni najednou,“ dodal úředník.

O tom, kdo přechod na digitální vysílání zaplatí, není rozhodnuto a neexistuje k tomu žádná politická strategie. V České republice se původně počítalo s ukončením analogového rozhlasového vysílání na podzim 2025, reálně však nejde o živé politické téma a pravděpodobně nic takového nenastane. Analogový a digitální rozhlas budou nadále fungovat vedle sebe, pokud nová sněmovna a vláda po podzimních volbách nerozhodnou jinak.