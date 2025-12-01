Slovenská skupina Joj rozšiřuje nabídku v Česku, spouští dokumentární stanici

Mediální skupina Joj 1. prosince oficiálně zahajuje vysílání nové televizní stanice na českém trhu. Kanál s názvem Joj Svět se zaměří výhradně na dokumentární tvorbu a divákům nabídne program kompletně v českém jazyce.
Programová nabídka nové stanice bude paralelně vycházet z obsahu slovenské verze Joj Svet, která funguje již více než dva roky. Česká mutace však přizpůsobuje vysílání místnímu publiku skrze českou lokalizaci.
Tematický záběr stanice je široký a zahrnuje tradiční dokumentární žánry zaměřené na přírodu, zvířata, historii, politiku, ale i společenské vědy, astronomii či vesmír. Vysílatel slibuje kombinaci zahraničních akvizic s původní lokální tvorbou, čímž chce konkurovat zavedeným dokumentárním kanálům na českém trhu.
Generální ředitel Joj Group Marcel Grega v tiskové zprávě sdělil, že rozhodnutí o spuštění stanice vychází z průzkumů diváckých preferencí a dosavadních výsledků na slovenském trhu. „Jsem rád, že poutavé a inspirativní dokumenty nyní přineseme i českým divákům, stejně jako Slovákům žijícím v České republice. Věříme, že stejné výsledky a spokojenost diváků, jakou Joj Svet dosahuje na Slovensku, si dvojče Joj Svět získá i v sousedním Česku,“ řekl Grega.
Deklarovaným cílem televize je nejen nákup prémiových sérií, ale také podpora tvůrců dokumentárních filmů v oblasti produkce a propagace.
Čeští diváci mají v oblasti dokumentárních stanic široký výběr. Tuzemské i zahraniční dokumenty jsou stálou součástí programového schématu ČT2, z volně dostupných komerčních kanálů se jim věnuje Prima Zoom, v placených nabídkách jsou nejčastěji zastoupené stanice jako National Geographic, Discovery Channel či programy z rodiny Viasat.
Také nová stanice bude dostupná v placených televizních nabídkách, dosud však není známý žádný seznam spolupracujících operátorů.
Pro slovenskou mediální skupinu nejde o první aktivitu v České republice. Místní diváci už znají plnoformátovou stanici Joj Family, která vysílá od roku 2016, nebo filmový kanál Joj Cinema.