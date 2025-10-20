Lupa.cz  »  Slovenská televize Joj vypne volné vysílání svých stanic

Slovenská televize Joj vypne volné vysílání svých stanic

Filip Rožánek
Dnes
Autor: TV Joj
Ředitel TV Joj Marcel Grega

Slovenská mediální skupina Joj ukončí k 1. lednu 2026 distribuci čtyř svých televizních stanic v rámci bezplatného pozemního vysílání na Slovensku. Rozhodnutí se týká hlavního kanálu Joj, druhého programu Plus a kriminální stanice Wau ve standardním rozlišení, a také zpravodajského kanálu Joj 24 v HD kvalitě. 

Skupina Joj v tiskové zprávě zdůraznila, že její programy zůstanou nadále dostupné prostřednictvím jiných platforem. Mezi ně patří placená terestrická služba Plustelka, satelitní vysílání, kabelové sítě a služby IPTV operátorů. Joj rovněž doporučuje sledovat živé vysílání na své online platformě Joj Play (v základní bezplatné verzi vyžaduje registraci a zobrazuje reklamy). 

Generální ředitel Marcel Grega prohlásil, že prioritou skupiny je zajistit dostupnost programů v nejvyšší kvalitě a že pokračují v investicích do služby Joj Play pro diváky preferující online prostředí. Zároveň přislíbil, že společnost poskytne dotčeným divákům během přechodného období informační podporu, aby byl přechod na jiný způsob příjmu signálu co nejplynulejší.

Do skupiny Joj patří osm slovenských stanic: TV Joj, Joj Plus, Wau, JOJko, Joj Šport, Joj Šport 2, Joj 24 a Joj Svet. Provozuje také šest stanic pro český trh: Joj Cinema, Joj Family, CS Film, CS Mystery, CS History a CS Horror.

Filip Rožánek

