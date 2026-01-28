Slovenská televize odhalila nové logo, autorkou je ředitelka Flašíková

Slovenská televize a rozhlas ve středu 28. ledna oficiálně představila svou novou korporátní identitu včetně log pro televizi a rozhlas. Vizuální proměna následuje po předloňských legislativních změnách, které vedly k nahrazení původní RTVS novou značkou.
Autorkou ideového návrhu loga je generální ředitelka STVR Martina Flašíková. Logo vzniklo interně, bez zapojení externích agentur. Písmeno S má symbolizovat signál. „Signál je základním prvkem, který funguje napříč všemi našimi kanály,“ uvedla Flašíková. Podle ní nové logo symbolizuje distribuci obsahu směrem k veřejnosti – ať už jde o televizní, rozhlasové, digitální, satelitní, terestrické nebo online vysílání.
Vizuální identita pracuje s doplňkovým fontem, který byl paradoxně vyvinut již pro bývalou RTVS, avšak podle současného vedení nebyl dostatečně využíván. STVR jej nyní plánuje plně integrovat do grafiky jednotlivých programových okruhů i textových výstupů.
Během brífinku STVR představila také tzv. animatik, tedy základní ukázku možného fungování log a grafiky v pohybu. Podle vedení má naznačit směr dalšího vývoje, nikoli hotovou podobu výsledné identity.
Představení loga je však pouze úvodním krokem dlouhodobého procesu. Kompletní výměna vizuální identity potrvá přibližně osmnáct měsíců a bude probíhat ve čtyřech fázích.
Zatímco samotný návrh loga vznikl interními silami, na další implementaci plánuje STVR vypsat veřejná výběrová řízení. Ta se budou týkat externích dodavatelů pro tvorbu design manuálů, nové zvukové grafiky pro rozhlas a následné výměny log na tiskovinách, budovách a v online prostředí.
Martina Flašíková během mediálního brífinku zdůraznila, že rebranding je součástí širší strategie budování nového mediálního domu. Uvedla, že logo představuje pouze jeden z mnoha paralelních kroků a klíčovou prioritou má zůstat programová skladba a služba divákům. Změna vizuální identity má symbolicky završit transformaci slovenského národního média, které na základě rozhodnutí vlády Roberta Fica prošlo výraznými strukturálními i personálními změnami.
Od vzniku v červenci 2024 používala STVR dílčí prvky vizuální identity původní RTVS, jen z ní vymazala název a logo samotné instituce. Slovenské ministerstvo kultury se nejprve pokusilo situaci vyřešit zadáním návrhu externímu autorovi, jemuž zaplatilo téměř 10 000 eur. Po personálních změnách ve vedení STVR však tento návrh nakonec nebyl využit a jeho autor se distancoval od aktuálně představené grafiky.