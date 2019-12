 »  Slovenská televize představila stanici Trojka, bude pro seniory

Filip Rožánek

Slovenský telerozhlas RTVS představil svůj „vánoční dárek, který potěší po celý rok“. Myslí tím stanici Trojka, kterou spustí dva dny před Štědrým dnem. Podle zástupců televize má přinášet radost, poučení, potěšení z umělecké práce a pohodu do domácností.

„Především pro lidi ve věku 55+, ale samozřejmě nejen pro ně, otevřeme 22. prosince 2019 třetí vysílací okruh RTVS. Pokud chcete, můžete si název Trojka spojit i se třetím věkem,“ řekl na tiskové konferenci generální ředitel RTVS Jaroslav Rezník. Snahou je zpřístupnit ve větší míře než dosud archivní tvorbu natočenou v uplynulých 65 letech. „Je důležité, aby dnešní tvůrci poznali dobu, ve které žili a tvořili ti, na jejichž tvorbu dnes navazujeme,“ dodal Rezník.

Staniční slogan je „S Trojkou nikdy nezestárneš“, programově je určena „milovníkům slovenské televizní klasiky“.

Programový ředitel RTVS Marek Ťapák upřesnil, že pořady mají oslovit hlavně populaci nad 60 let. „Budujeme Trojku jako oddychový okruh. Má snahu prezentovat to nejkvalitnější a nejlepší, co se v éře Československa a Slovenska vytvořilo,“ prohlásil. Spektrum pořadů sahá od dokumentů a dramatické tvorby až po publicistiku a vzdělávání. „Do programové struktury se vrací i nezapomenutelné televizní pondělky, protože je to původní obsah, ve kterém se představují především naši lidé,“ dodal.

Do budoucna se má vysílání Trojky rozšířit také o archivní zahraniční tvorbu.

Stanice bude vysílat 24 hodin denně, ale ve dvou rotacích. Blok od 6:00 do 12:00 se zopakuje od půlnoci, večerní blok od 18:00 do 24:00 uvidí diváci v repríze následující den od 12:00 do 18:00.

Kromě už zmíněných legendárních bratislavských pondělků budou v průběhu týdne na programu detektivky (úterky), autorský program Borise Filana s názvem Liga pasáž (středy), seriál Ztráty a nálezy (čtvrtky), hudební Kaviareň Slávia (pátky) a reprízy zábavních pořadů (soboty). Po letech se na obrazovce objeví pořady Dávne stretnutia na želanie, Chodili sme spolu, Okna vesmíru dokořán nebo Mojich sedem divov.

Do léta příštího roku spustí RTVS čtvrtý program zaměřený na sport, a to buď od začátku června, anebo v polovině července v souvislosti s olympiádou v Tokiu.

Technicky bude Trojka distribuovaná na stejných platformách jako první a druhý program RTVS. Objeví se tedy ve veřejnoprávním DVB-T multiplexu, dále v kabelových televizích a na satelitu (Astra3B na pozici 23,5° východně). Testovací smyčka bude nasazena od 16. do 19. prosince 2019.

Stanice bude vyráběna ve vysokém rozlišení, jeho dostupnost ale záleží na konkrétních operátorech. Kvůli kapacitě DVB-T multiplexu bude nadále ve vysokém rozlišení jen první okruh RTVS, Dvojka a Trojka budou pouze v SD. Z tiskové konference vyplynulo, že SD rozlišení bude i na satelitu.

Náklady na provoz stanice jsou dva miliony eur ročně. Jde tedy o nízkonákladový okruh. Pro srovnání, plánovaná sportovní stanice bude podle zástupců televize při spuštění od června 2020 stát 10 milionů eur.