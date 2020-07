Slovenská vláda chce zřídit vlastní státní softwarovou firmu

Slovenský premiér Igor Matovič a ministryně investic, regionálního rozvoje a informatizace Veronika Remišová dnes na tiskové konferenci oznámili, že vláda chce vytvořit státní společnost zaměřenou na IT technologie a IT projekty. Společnost má pracovat pro stát a cílem je ušetřit peníze, vylepšit služby a omezit korupci v IT zakázkách.

Zajímavostí je, že společnost bude zřejmě postavena na zaměstnancích společnosti Wirecard Slovakia, která se po problémech mateřské společnosti dostala do insolvence. Slovenská vláda nabídla zhruba 300 zaměstnancům této firmy přechod do státních služeb.

„Nabízí se nám možnost, že bychom dokázali převzít v podstatě všechny zaměstnance špičkové softwarové firmy, kteří by mohli tvořit základ softwarové obnovy státu,“ řekl na tiskové konferenci Matovič. Zároveň kritizoval snahy o digitalizaci státu předchozích slovenských vlád, které podle něj byly zbytečným utrácením peněz.

„Chceme ušetřit. Nechceme si najímat firmy, které budou pro stát programovat desetkrát, patnáctkrát předražený software, chceme, aby tyto softwary produkovali lidé, kteří budou přímo pracovat pro stát,“ dodal.