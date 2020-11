Slovensko chce postavit nejrychlejší superpočítač světa, použije vlastní čipy

Slovensko přišlo s plánem na vytvoření nejrychlejšího superpočítače světa pro “umělou inteligenci”. Tohoto cíle se má dosáhnout i za využití vznikajícího slovenského procesoru Prodigy, na němž pracuje slovensko-americká společnost Tachyum, o níž už jsme na Lupě několikrát psali.

Projektem superpočítače se začalo zabývat konsorcium Innovations for Digital Infrastructure (I4DI), jehož zakládajícími členy jsou vedle Tachyum operátorTowercom a IT společnost PosAm. Spolupracují pak státní instituce Slovenská akadémie vied a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

To, jaký má mít superpočítač výkon a jaké přesně budou jeho technické parametry, konsorcium prozatím nesdělilo. Procesor Prodigy, který by stroj měl pohánět, má být univerzální procesor, který má v určitých typech úloh překonat jak běžné procesory (CPU), tak grafické čipy (GPU) a AI čipy TPU od Googlu. Prodigy by dle firmy měl na trh dorazit příští rok, nedávno se rozjely přípravy na výrobu.

Za Tachyum a Prodigy stojí Radoslav Danilák, který v byznysu s čipy působí dlouho. Mimo jiné vybudoval startupy SandForce (za 377 milionů prodáno LSI Corporation) a Skyera (prodáno Western Digital). Podílel se na vývoji čipů pro donedávna nejvýkonnější čínský superpočítač Tianhe-1A nebo čipu pro PlayStation 2. Na Prodigy a Tachyum vložil peníze sám za účasti slovenského investičního fondu IPM Group a půjčky od tamní vlády.

Tachyum má sídla v Santa Claře v Kalifornii a Bratislavě. V obou lokalitách se nedávno znovu rozjel nábor nových lidí, který byl přerušen situací kolem viru covid-19. Tachyum také založili sekci pro veřejný sektor, o procesor Prodigy se totiž údajně začali zajímat armády NATO nebo západní zpravodajci.

Slovensko už dříve rozjelo projekt Národného superpočítačového centra (NSC), které v současné době nemůže konkurovat těm ze zahraničí včetně českého superpočítačového centra IT4Innovations v Ostravě. Nové konsorcium má situaci změnit. I4DI chce do svých řad nalákal další členy ze soukromého i veřejného sektoru.

Danilák věří, že v budoucnu bude růst superpočítačového výkonu táhnout zejména umělá inteligence, což znamená hardware schopný pracovat se strojovým učením a dalšími prvky. Ostatně i chystaný nový superpočítač v Ostravě, který se stane součástí evropské sítě EuroHPC a zařadí se mezi nejrychlejší na kontinentu, už vedle procesorů od AMD bude disponovat řadou grafických karet od společnosti Nvidia.

Procesor Prodigy se dle Daniláka má na AI výpočty hodit a zároveň výrazně snížit spotřebu a náklady. Roční provoz superpočítače by údajně měl být zhruba čtyřikrát levnější.

První procesor Prodigy má mít 64 jader a bude vyráběn 7nm technologií. Tachyum má dodat rovněž model se 128 jádry (T16128) na až 4 GHz. Více o Tachyum v našem článku.

Také v Česku máme zajímavou čipovou společnost. Brněnský Codasip vyvíjí procesorová jádra na otevřeném standardu RISC-V, dostal investici deset milionů dolarů od Western Digital a dalších investorů, otevřel vývoj ve Francii vedený bývalým manažerem ARMu a mezi zákazníky má třeba Číňany.