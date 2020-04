 »  Slovensko zahájilo aukci 5G kmitočtů, vyzvalo operátory k podání přihlášek

David Slížek

Slovenský regulátor Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zveřejnil výzvu pro operátory, kteří se chtějí zúčastnit aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz.

Podle podmínek se v klíčovém pásmu 700 MHz bude na Slovensku dražit šest abstraktních bloků o velikosti 2 × 5 MHz (jeden zájemce přitom může získat maximálně 2 × 15 MHz). Vyvolávací cena je 16 milionů eur (cca 439 milionů Kč) za jeden blok.

Slovenský regulátor chce kmitočty vítězům aukce přidělit na dvacet let (do konce roku 2040). Úřad předpokládá, že vítězové aukce budou moci kmitočty v pásmu 700 MHz používat od 1. července 2020.

Úspěšní dražitelé podle rozvojových kritérií mají na frekvencích vybudovat síť ve standardu 5G NR (New Radio), a to do dvou let od jejich přidělení. Mají také do konce roku 2025 5G sítí povinně pokrýt dálnice, rychlostní silnice, mezinárodní železniční koridory či plavební koridor na Dunaji.

Do stejného data mají mít 5G sítí pokryto minimálně 95 % populace všech krajských měst a o dva roky později nejméně 70 % populace celého Slovenska.

Pásma 900 MHz a 1800 MHz

V pásmech 900 MHz a 1800 MHz se budou dražit zbytky dosud nepřidělených kmitočtů. V pásmu 900 MHz jde o jeden abstraktní aukční blok o velikosti 2 × 4,2 MHz (vyvolávací cena 840 tisíc eur, cca 23 milionů Kč) a v pásmu 1800 MHz tři bloky o velikosti 2 × 3 MHz (vyvolávací cena 550 tisíc eur za jeden blok, to je cca 15 milionů Kč). Kmitočty budou vítězům přiděleny do konce roku 2025.

V pásmu 900 MHz už mají z minulosti přidělené kmitočty operátoři Orange, O2 a Slovak Telekom, blok 2 × 0,2 MHz využívá také Horská záchranná služba. V pásmu 1800 MHz drží kmitočty Orange, O2, Slovak Telekom a SWAN Mobile, který od roku 2015 na Slovensku provozuje operátora 4ka.

Některé evropské země kvůli epidemii COVID-19 plánovanou aukci 5G kmitočtů odložily, jiné ale pokračují – například Maďarsko dražbu dokončilo na konci března. V Česku regulátor říká, že s přípravou pokračuje podle plánu, ale vláda už s příjmem z aukce v rozpočtu na letošní rok přestala počítat.