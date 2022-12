Slovensko zřejmě zruší rozhlasové a televizní poplatky

Autor: RTVS

Turbulentní politická situace na Slovensku povede i k náhlým změnám ve financování veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). Součástí politických dohod o schválení státního rozpočtu se stalo zrušení koncesionářských poplatků.





Změna dosavadního modelu financování RTVS se objevila při úterním jednání politických špiček o podpoře státního rozpočtu na příští rok. Podle předsedy opoziční strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka by měla poplatky nahradit platba ze státního rozpočtu. „Pokud některé věci neprojdou tak, jak jsou dohodnuté, nebude SaS pro státní rozpočet hlasovat,“ upozornil Sulík.





Hlasování o státním rozpočtu je v plánu na čtvrteční dopoledne. Pokud bude schválen, ministr financí Igor Matovič (OĽaNO) rezignuje. Také to je součástí dohod.

Podrobnosti ke zrušení poplatků nejsou jasné. Rada RTVS v pondělí schválila rozpočet televize a rozhlasu, v němž počítá s příjmem z poplatků ve výši 74,4 milionu eur. „Proto informace o jejich zrušení bez dalších podrobností vyvolala velkou nejistotu a obavy o budoucnost RTVS,“ sdělil předseda rady Igor Gallo webu O médiách.

Slovenské ministerstvo kultury ani politické strany účastnící se dohody o rozpočtu zatím nezveřejnily žádné bližší údaje k budoucímu modelu financování RTVS. Není tedy jasné ani to, od jakého data by měla změna platit, ani jakou částku by měla RTVS z rozpočtu dostat.