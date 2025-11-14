Slovenský čip má prý být 21krát rychlejší než další generace Nvidie. Nikdo ho ale ještě neviděl

Slovenská společnost Tachyum už několik let slibuje vydání údajně revolučního čipu, který má být lepší než cokoliv, co je na trhu. Čip Prodigy ale stále nikde a jediné, co je k dispozici, jsou různé whitepapery a FPGA prototypy. Na alespoň testovací funkční křemík nikdy nedošlo a masová produkce je vzdálená. Tachyum přesto slibuje další údajnou revoluci. Prodigy má prý být v rámci jednoho serverového rozvaděče (racku) 21krát výkonnější než Nvidia Rubin Ultra – tedy architektura, kterou Nvidia teprve naznačila a chystá se na její představení a výhledové uvedení na trh.
Prodigy se má vyrábět pomocí 2nm procesu, který teprve firmy jako TSMC nebo Samsung připravují, a dle aktuálních slibů “umožní vytvářet modely umělé inteligence s parametry o mnoho řádů většími než jakékoliv stávající řešení, a to za zlomek ceny.”
“Prodigy Ultimate poskytuje až 21,3krát vyšší výkon AI racku než Nvidia Rubin Ultra NVL576. Prodigy Premium poskytuje až 25,8krát vyšší výkon AI racku než Vera Rubin 144. Technické detaily 2nm Prodigy, prvního čipu, který překročí tisíc petaflopů při inferenci, budou zveřejněny do týdne. Nvidia Rubin poskytuje 50 petaflopů,” informuje dále společnost.
Tachyum vydala novou brožurku, v níž jsou základní technické specifikace. Píše se o podpoře 128 linek PCIe 7.0, 1024 64bitových jádrech na jeden socket (s frekvencí až 6 GHz) nebo 1GB L2 a L3 cache. Parametry se v průběhu let neustále mění a modernizují, což bezpochyby odkládá potenciální výrobu a uvedení na trh.
Slovenský podnik nedávno uvedl, že získala novou investici ve výši 220 milionů dolarů s příslibem odběru čipů za půl miliardy dolarů. Jméno investora ovšem tají. Tyto prostředky prý mají konečně Prodigy dostat k tape-outu, tedy testovací várce. Kolem Tachy se točí několik kauz. Dřívější investor například zkrachoval a věřitelům slíbil, že po prodeji Tachya třeba Nvidii dostanou miliardy.
Informace zevnitř Tachya (vývoj je také v Brně) mluví o tom, že firma má některé zajímavé technické mozky (sám zakladatel Radoslav Danilák pracoval pro Nvidii a prodal dva čipové startupy), ale zároveň upozorňují na chaotické a problematické vedení.
“Společnost Tachyum kontinuálně vylepšuje design svého procesoru Prodigy, aby splňoval neustále se měnící požadavky na trzích se servery, AI a vysokovýkonnými výpočty (HPC) s až pětinásobně vyšším celočíselným výkonem, až šestnáctinásobně vyšším výkonem AI, osminásobně vyšší šířkou pásma DRAM, čtyřnásobně vyšší šířkou pásma mezi čipy a I/O, čtyřnásobně vyšší škálovatelností díky podpoře 16 socketů a dvojnásobně vyšší energetickou účinností s nižšími náklady na jádro,” slibují dále Slováci.
“Čip Prodigy přešel na 2nm výrobní proces, aby se výrazně snížila spotřeba energie. Zmenšení velikosti čipletu snižuje náklady navzdory drahým 2nm waferům. Každý čiplet v pouzdru Prodigy integruje 256 vysoce výkonných vlastních 64bitových jader. Snížení spotřeby energie je klíčové, protože několik čipletů zabírá jedno pouzdro.”