Slovenský ESET udělal tržby 16 miliard. Je největší firmou z EU a bojuje s Kaspersky i vládou

Autor: ESET

Tržby slovenské kyberbezpečnostní společnosti ESET v roce 2023 vyrostly o 42 milionů eur na více než 631 milionů eur, přes 16 miliard korun. Zisk po zdanění se dostal na 64 milionů eur, více než 1,6 miliardy korun. Podnik zaměstnává přes 2300 lidí.





“Z hlediska tržeb bylo největším trhem společnosti ESET Japonsko, které se na celkovém výsledku podílelo částkou 86 milionů eur (dvě miliardy korun). Největší nárůst tržeb zaznamenal region DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko), a to až o 15 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 36 procent. Významný nárůst prodeje zaznamenaly také Itálie (18 procent), Polsko (16 procent), Francie (15 procent) a Španělsko (14 procent),” shrnula firma.

Česká pobočka do celkových tržeb přispěla částkou 564,2 milionu korun. Slovenská firma u nás kromě jiného dlouhodobě investuje do výzkumných a vývojových center v Brně, Praze a Jablonci nad Nisou.

ESET v zemích jako Německo roste i díky narůstajícímu renomé a důvěře. Firma se po invazi Ruska na Ukrajinu stáhla z ruského trhu a od začátku informuje o ruských kyberaktivitách. Spojené státy přijaly ESET do skupiny spadající pod agenturu CISA chránící tamní kyberprostor, mimo jiné díky vědomostem Slováků o ruském kybernetickém prostředí.

“Odchod z Ruska zároveň posílil důvěru v nás na Západě. Ztratili jsme velký trh, ale dosáhli velkého růstu v zemích jako Německo,” řekl Lupě výkonný ředitel ESETu Richard Marko. ESET je také po fúzi Avastu s Nortonem největší firmou svého druhu z Evropské unie.

Slováci mimo jiné vedou byznysový boj s ruským konkurentem Kaspersky Lab, který se po sankcím stahuje ze západních trhů a zaměřuje se na Latinskou Ameriku nebo některé asijské země. Tam, podobně jako dříve u nás či na západě, podstřeluje ceny.

“Kupují si trh,” uvedl Miroslav Mikuš, ředitel prodeje v ESETu. “Dělali to i v minulosti, je to jejich strategie. Do cenových válek nepůjdeme, těžko se z nich vystupuje. Musíme myslet dlouhodobě i za cenu aktuálního zpomalení růstu na některých trzích,” vysvětlil Marko.

ESET patří mezi nejúspěšnější slovenské firmy. Přesto musí v domovské zemi čelit útokům politiků, což popisuje tato reportáž.