Slovenský Simplicity získal 7 milionů eur na expanzi do Evropy a USA

Slovenský startup Simplicity získal v dalším investičním kole celkem 7 milionů eur od fondu Venture to Future, Zero Gravity Capital a několika business angels. Peníze firma využije na expanzi do USA a dalších evropských měst. Firma vyvíjí aplikaci, která propojuje města a obyvatele.

Aplikace shromažďuje informace týkající se městské samosprávy, nemocnic, knihoven, policie a doporučuje je občanům prostřednictvím notifikací v chytrých telefonech na základě jejich preferencí.

"Platforma Simplicity je bezpečný nástroj na komunikaci mezi městem a jeho obyvateli. Na rozdíl od sociálních sítí nešíří nepravdivé informace a hoaxy z neověřených zdrojů, ale poskytuje uživatelům ověřené informace. Kromě toho zapojuje lidi do veřejného života v jejich města a zlepšuje komunikaci a interakci se samotným městem. Právě díky tomu podporuje koncept inteligentního města,” vysvětluje Matej Riha, předseda představenstva fondu Venture to Future.

"Myšlenka aplikace, která zjednoduší komunikaci mezi občany a městy vznikla během mých studií v Dánsku, kdy jsem si uvědomil, že nemám dostatek důležitých informací souvisejících s městskou samosprávou. Naše platforma zajistí, že občanům neuniknou zásadní informace jako je zákaz parkování během plánovaného čištění ulice, změna otevíracích hodin městského úřadu nebo adresa testovacího místa v blízkosti bydliště,” popsal vznik nápadu a fungování aplikace Simplicity její spoluzakladatel Juraj Gago.