Služba IFTTT pro automatizaci akcí spustila předplatné, umožňuje plánovat více kroků

Aplikace IFTTT (zkratka z anglického If This Then That) slouží k naplánování a automatickému provádění zřetězených akcí (například: zkontroluj RSS feed a pokud najdeš novou zprávu, tweetni ji). V základu je s určitými omezeními zdarma, ale nově nabízí také předplatné.

V placené verzi IFTTT Pro mohou uživatelé plánovat akce (applets) s několika stupni, které dokáží kombinovat vstupy dat z několika zdrojů, na které může za definovaných podmínek navázat i více různých reakcí.

S uvedením placené verze souvisí jedna změna ve verzi zdarma: neplatící uživatelé budou omezeni na tři akce (applets). Možnost mít neomezený počet akcí bude dostupná jen v placené verzi.

Cena placené verze Pro je 9,99 USD měsíčně, po omezenou dobu IFTTT nabízí akci, ve které si cenu na první rok mohou stanovit sami zákazníci (minimum je 1,99 USD/měsíc).