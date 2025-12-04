Lupa.cz  »  Služba Oneplay letos patřila mezi nejhledanější výrazy na českém Googlu

Služba Oneplay letos patřila mezi nejhledanější výrazy na českém Googlu

Filip Rožánek
Dnes
Oneplay

Google zveřejnil pravidelný výroční žebříček nejhledanějších slov. V roce 2025 se podle něj čeští uživatelé v kategorii zábavy nejvíc zajímali o službu Oneplay, která vznikla spojením portálu Voyo a internetové televize O2 TV.

Na druhém místě je Ed Gein, titulní postava netflixového seriálu Monstrum: Příběh Eda Geina, který se inspiroval skutečným případem amerického sériového vraha. Třetí nejhledanější výraz souvisí také s Netflixem, byl to seriál Squid Game (Hra na oliheň). Na pátém místě byl Bachelor z produkce TV Nova, na osmém místě opět netflixový seriál Wednesday a na desátém místě Studna, další projekt TV Nova pro její streamovací službu.

Klíčové slovo Oneplay se objevilo také na třetím místě v kategorii Trendy, hned za volbami a Reebokem. Hledání značky sportovní obuvi a oblečení souviselo s červnovou chybou na jejím oficiálním e-shopu, kde se zobrazovalo zboží za zlomkové ceny. Reebok objednávky stornoval a zákazníkům vrátil peníze.

„V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. Jména různých politiků obsadila první čtveřici míst v tomto žebříčku. Srdce českých divaček a diváků si ale získal třeba i Jan Solfronk, hlavní hvězda první české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku tvrdě bojovalo osmnáct potenciálních snoubenek,“ uvedl Google. 

Nejhledanějšími politiky byli Filip Turek, Eva Decroix, Jindřich Rajchl a Andrej Babiš.

