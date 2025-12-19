Službě Foodora se v ČR stále nedaří dostat do zisku, ztráta za poslední roky je 170 milionů

Online služba pro rozvoz jídel Foodora, dříve známá jako Dáme jídlo, se v České republice ne a ne dostat do černých čísel. Lokální pobočka společnosti Delivery Hero, která Foodoru od roku 2014 provozuje, ve finančním roce 2024 opět vykázala ztrátu, v níž je projekt několik posledních let. Kumulovaná ztráta za období 2021 až 2024 činí skoro 167 milionů korun.
Foodoře se u nás daří zvyšovat tržby. Naposledy činily 1,88 miliardy korun, zatímco rok předtím to dělalo 1,67 miliardy a dva předcházející roky 1,37 a 1,3 miliardy korun. Ukazuje to poslední účetní závěrka.
Popsané ztráty jsou výsledky firmy po zdanění. Provozní zisk se v posledním období přehoupl do plusu 16,6 milionu korun. To je podle podle firmy “dáno jak růstem tržeb, tak optimalizací provozních nákladů. Výsledek hospodaření po zdanění reflektuje zlepšení z provozní oblasti, nicméně zůstává záporný.”
Foodora v letošním roce očekávala pozvolný růst tržeb s tím, že trh s rozvozem jídla má stále potenciál pro růst. Společnost spolupracovala s více než 7,5 tisíci restauracemi či obchody ve zhruba 200 obcích. Během špičky doručila kolem 10 tisíc jídel a dalších položek za hodinu.
“I během roku 2024 se v souvislosti s inflací zvyšovala průměrná hodnota objednaného jídla, což může mít pro společnost negativní vlivy. Nicméně díky marketingovým akcí se daří tyto vlivy kompenzovat. Společnost i přes tyto negativní makroekonomické vlivy dosáhla růstu celkového počtu objednávek o 14,9 procenta,” doplnila Delivery Hero Czech Republic.
Foodora také investuje do inovací. Nedávno například v Karlíně začala rozvážet objednávky pomocí autonomních vozítek.