Smarty dokončil akvizici JRC, plánuje vlastní síť obchodů pro hráče

Skupina Smarty Group dokončila akvizici sítě obchodů s hrami JRC. Zástupci firmy to oznámili na dnešní tiskové konferenci. Značku JRC skupina plánuje zachovat prostřednictvím vlastní sítě obchodů pro hráče. Dosavadní kamenné prodejny postupně zaniknou, protože jejich plocha je do budoucna podle firmy nedostatečná.

„JRC je pro nás první zkušenost s akvizicemi. Samotná akvizice trvala 8 měsíců a během následujících dvou měsíců bude JRC plně integrováno do našich struktur,“ řekl zakladatel a majitel Smarty Petr Syrůček. Skupina má dnes 20 tisíc skladových položek a díky vstupu do segmentu gamingu chce do budoucna vyrůst až na 30 tisíc položek.

„Prodejny JRC pojedou dál, ale jejich plocha je do budoucna nedostatečná. Budou fungovat, dokud v daném obchodním centru nevznikne nová větší prodejna. Na designu nových prodejen momentálně pracujeme,“ dodal Syrůček s tím, že JRC provozuje přes 40 kamenných obchodů v Česku i na Slovensku.

Vlastní gamingová centra

Značku JRC skupina zachová a vyhradí jí v prodejnách důležité místo. Zejména ale plánuje vytvořit tři a pět vlastních gamingových center, kde si hráči budou moci hry vyzkoušet. „Jedna ze služeb, které plánujeme spustit, je stavba počítačů na míru nejen pro gamery. Náš plán je jednoduchý: zákazník přijde do prodejny, probere s prodejcem svoje potřeby, společně pak zvolí či nakonfigurují odpovídající počítač, my jej sestavíme a doručíme přímo domů,“ říká obchodní ředitel Smarty Group Rudolf Konečný.

Zachování značky JRC po akvizici se Smarty bylo důležité i pro předchozího majitele Michala Šnobra. Ten do JRC vstoupil v roce 2015. Síť prodejen se podle něj nedokázala vypořádat s pandemií koronaviru, kdy kamenné prodejny byly zavřené a ačkoliv online prodeje vyrostly na trojnásobek, na pokrytí výpadku kamenných prodejen to prý nestačilo. „JRC pro mě zůstává nadále srdeční záležitostí. Jsem vlastníkem konzolí a když mám čas, tak si zahraji. A velmi mi záleží na tom, aby se udržela značka, která má obrovskou historii,“ řekl Šnobr.

Skupina Smarty Group vznikla v roce 2012. Loni dosáhla obratu 2,3 miliardy korun, letos míří ke třem miliardám. V roce 2024 chce mít firma více než 60 kamenných prodejen, přes pět set zaměstnanců a obrat 6 miliard korun. Vedle e-shopu Smarty.cz firma provozuje i prémiové prodejny Apple produktů iWant.