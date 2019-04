 »  Snapchatu klesá finanční ztráta a roste počet uživatelů

Společnost Snapchat oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2019, služba přidala nové aktivní uživatele a skokově zvýšila příjem z reklamy.

Snapchat si za první čtvrtletí letošního roku, poprvé po roce klesání a stagnace, připsal čtyři miliony uživatelů aktivních na denní bázi, celkově jich tak má nyní 190 milionů. Sociální síť také snížila finanční ztrátu o 20 procent a to na 310 milionů dolarů (sedm miliard Kč).

$Snap results are in and Snapchat just had its first quarter of growth in a year (though DAUs are still slightly down from Q1 '18) pic.twitter.com/2INobIUIfZ