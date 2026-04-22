Lupa.cz

Sněmovna nebude tento týden volit členy Rady České televize

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Poslanecká sněmovna - ilustrační foto

Vládní koalice nebude na program středečního jednání sněmovny navrhovat volební body, mezi které patří také hlasování o nových členech Rady České televize. Médiím to v úterý večer řekl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Volební body zůstanou stranou celý tento týden.

Opoziční strany v úterý oznámily, že budou obstruovat jednání sněmovny, aby na plánovanou volbu televizních radních nedošlo. Upozorňují, že mezi favority na pozice v Radě České televize jsou lidé, kteří veřejnoprávnímu médiu způsobili zhruba čtyřmilionovou škodu. Jde o radní, kteří už v kontrolním orgánu zasedali od roku 2020 a podpořili nezákonné odvolání členů Dozorčí komise Rady ČT. Nyní usilují o mandáty na další šestileté funkční období.

Dalším důvodem pro obstrukce je nahrávka publikovaná serverem Forum24. Na záznamu zní hlasy podobné dosavadním členům Rady ČT Pavlu Matochovi a Romanu Bradáčovi. Baví se spolu o úplatku za blíže neupřesněnou volbu. Jméno člověka, který měl proces finančně ovlivňovat, není na záznamu srozumitelné. Pavel Matocha i Roman Bradáč odmítli, že by spolu takový rozhovor vedli, podle Matochy jde o záznam generovaný umělou inteligencí. Oba radní zároveň oznámili, že na server podají žalobu. Redakce Forum24 si za zveřejněným materiálem stojí, web zveřejnil původnívyčištěnou verzi záznamu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).