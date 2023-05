Sněmovna odvolala Daniela Köppla z vysílací rady

Autor: Repro Česká televize

Poslanecká sněmovna odvolala Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Důvodem je jeho vystupování v prezidentské kampani Andreje Babiše. Daniel Köppl jakékoliv porušení zákona odmítá.





Pro odvolání Daniela Köppla hlasovalo 87 poslanců ze 157 přítomných. Proti byli všichni poslanci za ANO a SPD. Odvolání vstoupí v platnost dnem bezprostředně následujícím po dni doručení usnesení do rukou Daniela Köppla.





„My jsme s kampaní začali relativně pozdě. Protikandidáti měli několik let, několik měsíců na to, aby tu kampaň vedli,“ říkal Daniel Köppl redaktorům České televize při lednovém rozhovoru ve volebním štábu. „Měli jsme velmi dobré informace z kampaně v rámci komunálních voleb, věděli jsme, co lidi trápí,“ dodal.

„Lidi by ho měli volit, a to je, myslím, ten hlavní důvod, protože pomáhá lidem,“ zaznělo také v rozhovoru k výběru volebního hesla. O marketingovém týmu Daniel Köppl mluvil v množném čísle, komentoval jeho uvažování a rozhodování. „Slibovali jsme, že kampaň nebude konfliktní a myslím, že jsme to splnili, byť většina z vás médií a novinářů tomu nevěřila, tak jsme ji udrželi velmi korektní,“ uzavřel rozhovor.

Vysílací zákon zakazuje, aby člen mediálního regulátora „zastával funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupoval v jejich prospěch“. Důvodem pro odvolání také může být, jestliže se člen rady dopustí „jednání, které narušuje jeho důstojnost, nestrannost nebo nezávislost, anebo zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost rady“.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné posuzuje objektivitu a vyváženost volebního vysílání českých televizních stanic. Na konci ledna se Köpplovi kolegové usnesli, že v jeho případě mohlo dojít k porušení zákona, potažmo ke zpochybnění důvěry v nestrannost rady jako celku.

Daniel Köppl ve svém vyjádření pro sněmovnu uvedl, že požadavek nestrannosti a nezávislosti se vztahuje k činnostem, které vykonává rada. „Z jednání, která jsou mi kladena za vinu, neplyne, že bych jednak podléhal něčím pokynům, jednak, že bych rozhodoval ve prospěch nebo neprospěch některé osoby,“ namítl Köppl. Nikdy podle svých slov nebyl členem marketingového týmu Andreje Babiše, a pokud ho tak televize označila v titulku, je to věc, na kterou neměl vliv a nebyla s ním konzultována.

„Konstatování určitých skutečností nemůže být bráno jako něčí podpora,“ zdůraznil Daniel Köppl. „Pokud bych chtěl či měl skutečně vystupovat ve prospěch Andreje Babiše, zcela jistě by byly zaznamenány mé konkrétní výroky, které by tak vyznívaly. Žádné jsem však nepronesl,“ míní Köppl. „Je obecně známo, že volební kampaň Andreje Babiše nevedlo hnutí ANO,“ stojí také v jeho vyjádření.

Odvolaný radní pracoval také pro Karla Havlíčka (ANO) a je asistentem poslankyně Jany Pastuchové (ANO). „Výkon práce pro Karla Havlíčka a Janu Pastuchovou nijak neohrozil řádný výkon mé funkce člena rady,“ poznamenal Köppl. Dostal i 5000 Kč při senátní kampani ANO v roce 2022, to také podle jeho názoru neodporuje zákonu. Členem hnutí ANO není.