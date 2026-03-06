Lupa.cz  »  Sněmovna zvolila Karmazína zpět do Rady ČT a Váňu do Rady Českého rozhlasu

Sněmovna zvolila Karmazína zpět do Rady ČT a Váňu do Rady Českého rozhlasu

Filip Rožánek
Dnes
Vladimír Karmazín Autor: Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vladimír Karmazín

Poslanecká sněmovna v pátek 6. března v tajné volbě obsadila jedno z volných míst v Radě České televize a jedno ze dvou volných míst v Radě Českého rozhlasu.

Do Rady ČT se vrací Vladimír Karmazín, který v ní zasedal už v předchozím období. Členem Rady Českého rozhlasu se stal Daniel Váňa, někdejší člen Rady České televize. O druhém rozhlasovém křesle rozhodne až druhé kolo volby.

Karmazín získal v tajném hlasování 88 hlasů, tedy o pět více, než kolik bylo pro zvolení třeba. Hranice činila 83 hlasů ze 165 odevzdaných hlasovacích lístků. Bývalý ředitel brněnského studia České televize se tak vrací na místo, které bylo neobsazené právě od vypršení jeho předchozího mandátu v červnu 2024. Patřil ke členům Rady ČT, kteří v listopadu 2020 hlasovali pro odvolání Dozorčí komise, které soud později zrušil jako nezákonné.

Z trojice finalistů doporučených mediálním výborem byl Karmazín favoritem – v předchozím hlasování výboru získal devět hlasů. Novinář a publicista Petr Husák, kterého navrhl Volvox Globator, sice měl od výboru nejvíce hlasů (16), ve sněmovně ale skončil s 62 hlasy pod potřebnou hranicí. Advokát Milan Fric z Mostu obdržel pouze dva hlasy.

V Radě Českého rozhlasu se ze šesti finalistů podařilo v prvním kole zvolit pouze jednoho. Daniel Váňa, vysokoškolský pedagog a bývalý šéf mediální sekce hnutí ANO, získal 85 hlasů a těsně překročil potřebnou hranici. Váňa v letech 2015 až 2021 působil v Radě České televize. Také on v listopadu 2020 podpořil soudem později zrušené odvolání členů Dozorčí komise, jimž televize musela následně vyplatit odškodné.

Daniel Váňa

Daniel Váňa

Autor: Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Do druhého kola postupují filozof a historik Pavel Baran z Filosofického ústavu Akademie věd, který obdržel 59 hlasů, a Miroslav Dittrich, současný předseda Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu, s 54 hlasy. Dittrich v rozhlasové radě působil už v letech 2017 až 2023, z toho tři roky jako její předseda.

Neuspěli Nina Nováková, bývalá poslankyně za KDU-ČSL (33 hlasů), herec a dabér Zdeněk Mahdal (31 hlasů) ani někdejší ředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalina (29 hlasů).

Volba člena Rady České televize – výsledky hlasování (6. března 2026)

Kandidát Povolání Navrhující organizace Hlasy ve výboru Hlasy ve sněmovně Výsledek
Mgr. Vladimír Karmazín bývalý člen Rady ČT, bývalý ředitel brněnského studia ČT Rytíři 21. století z.s. 9 88 zvolen
Ing. Petr Husák novinář, publicista Volvox Globator, s.r.o. 16 62 nezvolen
Mgr. Ing. Milan Fric, LL.M. advokát Moto Most Club z.s. 10 2 nezvolen

Volba členů Rady Českého rozhlasu – výsledky hlasování (6. března 2026)

Kandidát Povolání Navrhující organizace Hlasy ve výboru Hlasy ve sněmovně Výsledek
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. vysokoškolský pedagog Diplomatická akademie s.r.o. 9 85 zvolen
PhDr. Pavel Baran, CSc. filozof a historik Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 13 59 postupuje do 2. kola
Ing. Miroslav Dittrich předseda Dozorčí komise Rady ČRo, bývalý člen a předseda Rady ČRo Domov Sedlec SPMP o.p.s. 8 54 postupuje do 2. kola
Mgr. Nina Nováková bývalá poslankyně za KDU-ČSL Rada seniorů ČR, z.s.s. 14 33 nezvolena
Mgr. Zdeněk Mahdal herec a dabér, bývalý člen Rady ČRo Filmservice a.s. 15 31 nezvolen
Ing. Miroslav Konvalina manažer a novinář, bývalý ředitel Radiožurnálu Centrum Vysočina o.p.s. 8 29 nezvolen
Filip Rožánek

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

