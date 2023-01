Sněmovní právníci: Lze usuzovat, že Daniel Köppl vystupoval ve prospěch ANO

Autor: Repro Česká televize

Legislativní odbor sněmovny dokončil právní stanovisko k možnému porušování vysílacího zákona Danielem Köpplem. Ten zasedá v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a souběžně vystupuje jako člen marketingového týmu Andreje Babiše.





„Danou věc jsme posuzovali především ze dvou hledisek. Za prvé z hlediska, zda veřejná podpora ze strany jmenovaného kandidátovi na funkci prezidenta republiky je v souladu s citovaným zákonem. Za druhé z hlediska, zda jmenovaný svým jednáním vystupoval ve prospěch politického hnutí ANO 2011,“ vysvětlují sněmovní právníci ve stručném stanovisku, které však není závazným výkladem právních předpisů.





Z přímého přenosu České televize a účasti Daniela Köppla na mítincích prezidentského kandidáta podle právníků nepochybně vyplývá veřejná podpora kandidáta.

„V této souvislosti vzniká otázka, zda uvedené jednání jmenovaného bylo v souladu s citovaným zákonem, neboť prezidentský kandidát vyjadřuje určité politické názory a v případě jmenovaného jako člena Rady mohou vznikat důvodně pochybnosti o jeho nestrannosti a nezávislosti. Posouzení a rozhodnutí, zda jmenovaný popsaným jednáním porušil … ustanovení zákona o nestrannosti a nezávislosti člena Rady a o zákazu vystupovat ve prospěch politických stran a hnutí, náleží Poslanecké sněmovně,“ připomíná legislativní odbor.

„Pokud jde o druhé hledisko, mohou existovat zcela protichůdné názory, zda jmenovaný svým jednáním vystupoval ve prospěch politického hnutí ANO 2011. V této souvislosti je třeba vzít podle našeho názoru zejména v úvahu, že uchazeč o funkci prezidenta republiky Andrej Babiš nekandidoval jako nezávislý na základě podpisů občanů, ale jako uchazeč nominovaný politickým hnutím ANO 2011. Jestliže vystupoval jmenovaný jako člen marketingového týmu Andreje Babiše přímo ve volebním štábu Andreje Babiše v sídle politického hnutí ANO 2011 a účastnil se předvolebních mítinků prezidentského kandidáta, lze důvodně usuzovat, že výše popsaným jednáním vystupoval veřejně nejen ve prospěch Andreje Babiše, ale fakticky i ve prospěch politického hnutí ANO 2011,“ pokračuje stanovisko.

Aby nebylo možné vystupování člena vysílací rady chápat jako podporu hnutí, nesmělo by být na akcích logo hnutí, radní by nesměl dostávat žádné peníze za služby ani zastávat funkci poradce nebo asistenta představitelů hnutí.

„V tomto kontextu je třeba připomenout, že Daniel Köppl působí mimo jiné také jako poradce 1. místopředsedy ANO Karla Havlíčka. Zároveň jsme za Piráty upozornili i na to, že v minulosti obdržel finanční platbu od ANO z jejich volebního účtu k senátní kampani. Jeho střet zájmů je tedy dle mého jasný,“ řekla k tomu místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová. Právě ona požádala sněmovní legislativce o stanovisko.

3/3 Navrhnu proto členům Volebního výboru, aby Sněmovně doporučili odvolání pana Köppla z Rady. Pravidla musí totiž platit pro všechny. Fakt se nechci dostat na úroveň autoritářských a nesvobodných režimů. Věřím, že ani vy. — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) January 23, 2023

Sněmovní právníci doporučují, aby se případem Daniela Köppla zabýval příslušný výbor sněmovny. Ten by měl doporučit další postup. Rozhodnutí o případném odvolání člena RRTV by náleželo celé Poslanecké sněmovně. Usnesení by muselo být řádně odůvodněno. Před hlasováním o odvolání by si předsedkyně sněmovny musela od Daniela Köppla vyžádat písemné stanovisko.