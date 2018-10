 »  Snídaně a obědy zdarma či tělocvična. Podívejte se na nové kanceláře Avastu v Brně

Jan Sedlák

Avast přestěhoval své vývojové centrum v Brně do nových prostor v rámci kancelářského komplexu Vlněna, který vznikl rekonstrukcí prostor po stejnojmenném bývalém textilním podniku. Brněnské stěhování navazuje na to v Praze, které proběhlo v roce 2015. Avast v hlavním městě nabídl standardy známé ze Silicon Valley a nyní to přináší i na Moravu.

„Nové kanceláře nabízejí bezplatnou jídelnu pro snídaně a obědy, odpočinkové a zábavní prostory, hudební místnosti, tělocvičnu, dětský koutek či knihovnu, a přitom je stále dostatek místa pro další růst počtu brněnských zaměstnanců,“ uvádí Avast. Kanceláře jsou na ploše 8000 metrů čtverečních v rámci čtyř pater.

Pro Avast v Brně pracuje kolem 400 lidí včetně většinu globálního týmu virových laboratoří. Prostor pro růst je zhruba 20 procent. Zaměstnanci zkoumají se také například hrozby jako ransomware nebo zabezpečení chytré domácnosti. Firma na Moravě vyvíjí třeba bezpečnostní technologie pro IoT. Avast získal silnou prezenci v Brně díky odkupu AVG.