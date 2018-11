 »  Snižování cen mobilních dat není má priorita, říká nový náměstek MPO Ivan Pilný

David Slížek

Nižší ceny mobilních dat jsou samozřejmě pro každého příjemné, ale podstatné je, aby se snížily hlavně tam, kde to je potřeba, říká nový náměstek ministryně průmyslu a obchodu Ivan Pilný. Ten ve funkci nahradil Ondřeje Malého, kterého ministryně odvolala ke konci října. Čemu se na ministerstvu (MPO) bude věnovat, vysvětloval Pilný v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

„Ten, kdo nemá vyjednávací schopnost, to jsme třeba my (Pilný a moderátorka – poznámka redakce), má prostě nějaké ceny, a ti, kteří mají vyjednávací schopnost, to jsou orgány státní moci, obce, kraje a tak dále, kteří si mohou vyjednat nějaké speciální smlouvy, tak ti mají cenu dat úplně jinou,“ popisoval současný stav v oblasti datových tarifů.

Na dotaz moderátorky Marie Bastlové, kdy se ceny za jeho působení na ministerstvu změní, odpověděl: „Já to nepovažuji za prioritu, kupodivu. Já bych docela chtěl, aby mobilní operátoři zapojovali za velmi výhodných tarifů lidi, kteří to opravdu potřebují, to znamená lidi, kteří jsou málo mobilní, seniory, potom všechny orgány státní a veřejné správy, strašně špatně jsou připojeny školy, přestože tady byl závazek Radiomobilu, že to prostě udělá. Tam vidím prioritu připojování za rozumné ceny.“

Ceny dat jsou podle něj vysoce politickou otázkou, protože pro každého je příjemné, když se tarify sníží. „Ale já bych upřednostňoval skutečně to, kde to má smysl. Nejvíc to postihuje skupiny, o kterých jsem mluvil – seniory, školský systém, knihovny a tak dále, které jsou velmi špatně zapojeny. Pokud bychom měli na operátory tlačit, tak já bych je tlačil především k tomu, aby udělali tohle, za rozumné ceny. A pak se můžeme podívat na další kroky, které jsou možné,“ dodal Pilný.

V rozhovoru se vyjadřoval také k tomu, jak se dívá na možný příchod čtvrtého velkého mobilního operátora na český trh. „Je tady Český telekomunikační úřad, který na to vypíše aukci. A to, jestli se sem dostane další operátor, je poměrně sporná otázka, protože trh je docela saturovaný, a jestliže sem přijde někdo nový, bude muset především vybudovat síť na 700 MHz. S tím jsou spojeny poměrně obrovské náklady, takže to musí zvážit. Nerad bych, aby se tady někdo objevil, udělal nějakou marketingovou akci a pak to prostě prodal,“ řekl Pilný.

Jednou z jeho priorit na MPO má být jeden z pilířů strategie Digitální Česko, za který MPO zodpovídá. „Jmenuje se Společnost 4.0. V něm jsou právě věci jako digitální infrastruktura, jsou tam také věci, které by měly zvýšit digitální gramotnost a měly by se postarat o digitální vzdělávání. Takže to je jedna důležitá věc, kterou bych chtěl dělat,“ Pilný.

Dodal, že je samozřejmě potřeba pokračovat v budování optických sítí. „Připojení k internetu by se mělo stát utilitou jako voda nebo elektrická energie. Ale důležité také je, jak obrovský objem dat se po tom bude pohybovat, a my to moc dobře nevíme,“ řekl bez dalších detailů o tom, jak by se v této oblasti chtěl angažovat.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu.