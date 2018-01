 »  Socialbakers navýšili ztrátu, celkově je na 700 milionech. Tržby ale rostou

Jan Sedlák

Pražská společnost Socialbakers, která se zabývá analýzou sociálních sítí, v roce 2016 meziročně navýšila výnosy o 22 procent na 684,9 milionu korun. Stále se jí ale nepodařilo dostat ze ztráty. Z nově zveřejněné výroční zprávy vyplývá, že se v roce 2016 zvýšila na 143 milionů. Kumulovaná ztráta už je tak 686 milionů korun.

Socialbakers uvádí, že k navýšení ztráty oproti předešlému roku došlo vlivem investic směrem do vývoje a re-designu produktů. Firma podle zprávy investovala také do zlepšení interních procesů, což by mělo mít vliv na snížení ztráty za rok 2017. Za něj společnost ještě výsledky nezveřejnila.

Socialbakers se společně s navyšováním tržeb daří získávat a držet velké mezinárodní klienty, například ING Bank, Nestlé nebo Toyota.