Sociální síť X už nebude na fotkách umožňovat svlékání skutečných lidí do bikin, slíbila firma

David Slížek
Dnes
Elon Musk a X Autor: Depositphotos

Sociální síť  X po vlně kritiky a hrozících vyšetřováních v několika zemích mění pravidla týkající se svlékání skutečných osob na obrázcích pomocí AI chatbotu Grok. 

„Přijali jsme technologická opatření, která účtu Grok zabraňují v úpravách obrázků skutečných lidí tak, že jsou zobrazeni v odhalujícím oblečení jako jsou bikiny. Toto omezení se vztahuje na všechny uživatele, včetně předplatitelů,“ napsala sociální síť X na jednom ze svých oficiálních účtů.    

Generování obrázků a jejich úprava prostřednictvím chatbotu Grok na X je také nyní dostupná jen pro platící uživatele. „Blokujeme také vytváření obrázků skutečných osob v bikinách, spodním prádle a podobném oděvu v zemích, kde to není legální,“ dodala firma amerického podnikatele Elona Muska.

Opatření přicházejí poté, co si na vytváření odhalených fotek nebo na úpravu existujících snímků skutečnách lidí do odhalené podoby koncem loňského začali stěžovat někteří uživatelé. Grok přitom umožňoval také vytváření odhalených snímků nezletilých

Malajsie a Indonézie kvůli tomu začaly blokovat přístup uživatelů na X. Britský regulační úřad Ofcom oznámil zahájení oficiálního vyšetřování sítě kvůli možnému šíření nelegálního obsahu a dětské pornografie. Své vlastní vyšetřování spustil v USA i kalifornský nejvyšší státní zástupce Rob Bonta.

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

