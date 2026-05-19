Sociální síť X výrazně snížila počet příspěvků, které mohou napsat neplatící uživatelé

David Slížek
Dnes
4 nové názory

Elon Musk a X Autor: Depositphotos

Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska v tichosti a bez oficiálního oznámení upravila podmínky svého používání. Dramticky snížila maximální počet příspěvků, který mohou publikovat uživatelé bez předplatného. Všiml si toho například server Engadget.

Neplatící uživatelé mohou nově vydat maximálně 50 příspěvků a 200 odpovědí za den, uvádí X na stránce s nápovědou. Denní limit se dále dělí na menší podlimity v rámci půlhodinových intervalů," dodává služba.

Starší verze stránky, dostupná přes Internet Archive, přitom ještě před několia dny uváděla limit 2 400 postů za den (s tím, že se jako přispěvek započítává i přepublikování jiného postu – tzv. repost).

Když uživatel nový limit překročí, nemůže publikovat další příspěvky a X mu zobrazí chybovou hlášku.

Jde patrně o pokus X přimět ke koupi předplatného další uživatele. Nejlevnější varianta předplatného na X (Basic) aktuálně stojí v přepočtu 68 Kč měsíčně.

X na konci dubna spustila samostatnou mobilní aplikaci pro chatování, kterou nazvala XChat. Dostupná je zatím jen pro iPhony a iPady. 

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

