 »  Sociální sítě od 15 let či výjimky pro média. Poslanci schválili adaptační zákon k GDPR

David Slížek

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) sice vstoupilo v účinnost už v květnu, čeští poslanci ale příslušný adaptační zákon schválili až dnes. Evropská norma má sice přímou platnost, ale členské země mohou v některých oblastech využít prostor pro přijetí svých úprav.

V Česku tak má podle sněmovnou schváleného zákona platit věková hranice 15 let pro to, aby dítě mohlo udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů v internetových službách, například na sociálních sítích. GDPR umožňuje tuto hranici stanovit nejníže na 13 let. Dá se ale čekat, že v praxi se nic moc nezmění a mladší děti prostě budou jako doposud při zakládání účtů uvádět falešný věk.

Novela zákona o ochraně osobních údajů také upravuje některé výjimky pro zpracování osobních údajů – například pro vědecké účely nebo v médiích. Novináři tak podle novely nebudou muset každého respondenta nebo účastníka demonstrace, o které informaují, nejprve obsáhle informovat o jeho právech při ochraně osobních údajů a žádat o souhlas se zveřejněním záběrů. Zákon také dává možnost natáčet v odůvodněných případech skrytou kamerou.

Novela také nechává maximální sankci za porušení zákona na 10 milionech Kč. Pro malé obce se má ale maximální sazba snížit na 15 tisíc Kč.

Novela teď putuje do Senátu a než začne platit, musí ji podepsat také prezident.