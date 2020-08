Sondy v sítích, 5G aukce i pásmo 26 GHz. Nejen o tom bude konference KKTS v Plzni

Největší česká oborová telekomunikační konference KKTS se odehraje 24. září 2020 opět v Parkhotelu v Plzni. Výpadek dubnového setkání v Olomouci je sice nepříjemný, ale o to bohatší program a odborná diskuse proběhnou za pár týdnů v západočeské metropoli.

Konference bude mít hned několik zásadních témat. Tím prvním je návrh zákona o vojenském zpravodajství, dle kterého mají čeští operátoři snést ve svých sítích sondy vojenské rozvědky. Keynote prezentací, kterou shrne dění v loňském roce, představí program konference a uvede největší výzvy pro domácí operátory v letošním roce, přednese Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu.

Další tématem bude aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3500 MHz, která může přinést na český trh nového mobilního hráče. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ji vyhlásil 7. srpna společně s vypořádáním připomínek k třetí verzi podmínek. O aukci promluví předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková. Témata 5G sítí doplní debata o pásmu 26 GHz, pro které Úřad vyhlásil veřejnou konzultaci. Jde o významnou příležitost také pro regionální hráče, protože pásmo bude dostupné na základě individuálních oprávnění.

Zástupci ČTÚ pak v rámci prvního bloku budou prezentovat návrh úřadu na zavedení minimální kvality služeb. Tento návrh by měl dát zákazníkům lepší možnost orientace v nabízených službách a konečně odstranit z trhu inzerování vysokých “ažrychlostí”, které ve skutečnosti operátor nikdy nedokáže poskytnout. Opatření vyplývá z nového evropského regulačního rámce, který je z velké části orientovaný na ochranu spotřebitele. Má vést k ukončení soutěžení na trhu s nereálnými rychlostmi. Nové opatření zaváže operátory dodržovat parametry nabízených minimálních a běžně dostupných rychlostí. Největší problém s tím mají “pevné” přípojky v mobilní síti, a kupodivu také některé optické a kabelové sítě.

Luděk Šrubař z AK Šrubař & partners a opět Jakub Rejzek vyloží, co za novinky pro operátory se skrývá v novelizaci zákona o elektronických komunikacích, kterou si vyžádá před dvěma lety přijatá směrnice “Evropský kodex elektronických komunikací”. Kodex sjednocuje všechny dosavadní normy do jedné a je nutné jej transponovat do českého práva do konce roku, což se sice asi nestihne, je ale vhodné být na novinky připravený.

Zástupci asociací a firem pak naváží panelovou diskusí na téma 5G sítí a toho, co přinesou pro segment menších lokálních a regionálních operátorů. Rozeberou podmínky aukce i možnosti, které to ISP dává či bere.

V druhém bloku promluví šéfredaktor partnerského serveru Lupa.cz David Slížek o připravovaném evropském Aktu o digitálních službách (Digital Services Act), který by měla Evropská komise představit pro vyjednávání mezi parlamentem a státy do konce letošního roku. Je to norma, která má upravit podnikání velkých digitálních platforem jako je Facebook a Google, ale i menších internetových obchodů a služeb.

Velkým tématem bude nově uvolněné pásmo 60 GHz, kde si provozovatelé zaregistrovali na webu úřadu už dvaadvacet tisíc stanic. Informaci o tom, jak vypadá vývoj v tomto pásmu do budoucna a jaký pokrok nabízí zařízení pro něj určená, bude doplněná přednáškou o vývoji v regulaci spektra, o usneseních konference WRC 19 v Egyptě a o postupu v uvolňování nových pásem pro RLAN, především pak rozšíření pásma 5,8 GHz. Promluví o tom Pavel Šístek z ČTÚ.

Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Michal Manhart a Petr Filipi pak promluví o projektu Broadband Competence Office, který zastřeší krajské územní koordinátory. Ti mají za úkol dostatečně dopředu koordinovat výstavbu a být metodicky nápomocni zástupcům všech stran výstavby sítí elektronických komunikací. Zároveň se účastníci konference dozví o dalším kole dotací pro broadband, zvláště pak do segmentu backhaulu, a také o dalším dotačním období a tom, co je čeká.

Šéf ICT Unie Zdeněk Zajíček má připravenou přednášku o novém zákonu o právu na digitální služby, který nutí stát stále více komunikovat elektronicky a stále méně otravovat podnikatele. Zároveň promluví také o projektu Digitálních technických map, které slibují lepší orientaci stavebníků v tom, jaké sítě už jsou v zemi a ke komu je případné možné si síť připoložit. V zásadě nahradí klasické „vyjadřovačky“ a mělo by vést k urychlení stavebního řízení.

S konferencí je spojená celá řada dalších přednášek, zaměřených na technologie a praktické zkušenosti s jejich provozem. Účastníci se mohou těšit na množství dalších přednášek od partnerů, které jim umožní orientovat se v trendech, možnostech a regulaci.

Registraci a kompletní program je k dispozici na stránkách konference KKTS Plzeň. Registrovat se můžete do 22. září 2020.

Server Lupa.cz je mediálním partnerem akce.