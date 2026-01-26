Soud jmenoval prozatímní věřitelský výbor mediálního domu A11

Městský soud v Praze ustavil v insolvenčním řízení s mediálním domem A11 prozatímní věřitelský výbor. Tvoří jej zástupci tří společností, které do řízení přihlásily své pohledávky. Jde například o firmu, které A11 dluží za výrobu dekorací pro televizní studio. Vyplývá to z usnesení zveřejněného v insolvenčním rejstříku.
Soud zároveň nařídil jednání o samotném insolvenčním návrhu na úterý 3. března. Už 10. února má rozhodovat o insolvenčním návrhu podaném proti další firmě ze stejné skupiny, A 11 Group a.s..
Klíčovým podkladem pro další postup je zpráva předběžného insolvenčního správce o ekonomické situaci mediálního domu, kterou soud obdržel v polovině ledna. Správce v ní popisuje dlouhodobé a závažné napětí v likviditě firmy, které je podle něj relevantní pro posouzení úpadku ve formě platební neschopnosti.
Podle účetní závěrky k 31. prosinci 2024 měla společnost krátkodobé závazky ve výši 48,2 milionu korun, zatímco oběžná aktiva dosahovala jen 12,6 milionu korun. Peněžní prostředky činily necelých 6,9 milionu korun, přičemž většina byla evidována v hotovosti. Zpráva upozorňuje na výrazný nesoulad mezi závazky a zdroji k jejich úhradě.
Správce zároveň poukazuje na rychlé zhoršení situace mezi roky 2023 a 2024. Zatímco na konci roku 2023 vykazovala firma oběžná aktiva ve výši 26,6 milionu korun a krátkodobé závazky 30,4 milionu korun, o rok později oběžná aktiva klesla zhruba na polovinu a závazky naopak výrazně vzrostly. Hospodářský výsledek za rok 2024 byl záporný, se ztrátou po zdanění přes 9,2 milionu korun, což podle správce dále oslabilo schopnost společnosti generovat hotovost potřebnou k úhradě dluhů.
Z dokladů o vývoji hotovosti v roce 2025 vyplývá, že firma během roku výrazně vyčerpala peněžní prostředky. Hotovostní zůstatek klesl z více než 6,6 milionu korun na přibližně 110 tisíc korun na konci roku. Bankovní zůstatky se podle vybraných výpisů pohybovaly jen ve stovkách tisíc korun, což je při objemu závazků nedostatečné pro jejich průběžné plnění.
Správce současně konstatuje, že k 31. prosinci 2024 měla A 11 s.r.o. kladný vlastní kapitál ve výši zhruba 12,4 milionu korun, a z účetních údajů tak nelze k tomuto datu dovodit předlužení. Majetek firmy je podle zprávy tvořen zejména vlastní výrobou v podobě televizních programů evidovaných jako nehmotný majetek, dále technikou a kancelářským vybavením. Společnost nevlastní nemovitosti a část aktiv je již účetně odepsaná.