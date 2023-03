Soud, ministr Jurečka, Microsoft i Seznam.cz. Kdo (a za co) dostal anticenu Big Brother Awards?

Poskytnutí policejních dat o SPZ aut a řidičích finačním úřadům, excesivní sběr dat o uživatelích služeb Microsoftu, (ne)odhlašování uživatelů Seznamu nebo výrok ministra Mariana Jurečky o automatickém odebírání sociálních dávek. To jsou laureáti letošních Cen Velkého Bratra (Big Brother Awards). Anticeny pro firmy a jedince, kteří zasahují do osobních dat lidí, už po osmnácté udělovalo sdružení Iuridicum Remedium.





Anticenu pro tzv. dlouhodobého slídila získala od poroty firma Microsoft. Mimo jiné za aféru z Německa, kde tamní úřady zjistily, že firma masivně sbírá data učitelů a žáků zapojených do online vyučování.





„Z podrobné technické analýzy nakládání s daty při využívání nástrojů Microsoft Office 365, kterou provedl bádensko-würtemberský úřad pro ochranu osobních údajů vyplynulo, že Microsoft zpracovává a odesílá do zámoří obrovské množství dat vzniklých podrobným zaznamenáváním veškerého chování uži vatelů včetně obsahů e mailů, dokumentů nebo prezentací. Alarmující je i to, že ani po tlaku německého regulátora společnost nebyla schopn a transparentně zdůvodnit, jaké informace o žácích nebo učitelích sbírá a skladuje, a jak je následně užívá,“ stojí ve zdůvodnění „ocenění“.

Za tzv. úředního slídila roku porota vyhlásila 9. senát Nejvyššího správního soudu. Důvodem byl verdikt, kterým soud rozhodl, že finanční úřady mohou získat přístup k datům z policejních kamer (9 Afs 147/2020 – 34).

„Jde o stovky kamer, které automaticky fotí podél českých silnic řidiče, vozidla a jejich registrační značky. Obrázky se pak strojově zpracovávají podle SPZ a včetně fotky vozidla i řidiče se ukládají spolu s údaji o čase a místě pořízení. Fotografovány jsou veškerá projíždějící vozidla bez ohledu na to, jestli se řidič dopustil něčeho nezákonného. Fotografie a s nimi spojené automatizovaně vyhledatelné záznamy jsou pak přístupné policii pro další budoucí užití,“ popisuje porota.

Finanční úřad pro Ústecký kraj chtěl tato data využít jako důkaz při posuzování knih jízd. Soud vyložil zákony tak, že k tomu úřad má právo.

Anticenu pro firemního slídila podle poroty letos dostala společnost Seznam.cz. Jak jsme upozornili v článku na Lupě, Seznam své uživatele při kliknutí na tlačítko Odhlásit se ve skutečnosti úplně neodhlašuje a dál sbírá informace o jejich počíání na internetu.

„Tento trik, kterým Seznam posouvá význam slova Odhlásit se, je klasickou ukázkou tzv. temného vzorce (dark pattern), jehož cílem je ovlivnit uživatelovo chování. V tomto případě tak, aby o sobě dál poskytoval cenné informace, přestože se odhlásil. Konec temných vzorců aktuálně slibuje v rámci Evropské unie v vyjednaný Akt o digitálních služeb (DSA),“ konstatuje ve zdůvodnění porota.

Seznam ve své reakci neodhlašování vysvětluje tím, že uživatelé byli zmatení, proč se jim po skutečném odhlášení nezobrazuje personalizovaný obsah. „Nevěděli proč, protože jim nebylo zřejmé, že po odhlášení z Emailu se zároveň odhlašují i z domovské stránky. Proto jsme tzv. dvoustupňové přihlášení, které umožňuje odhlášení z e-mailové schránky, přičemž ale uživatel zůstává viditelně (nikoli skrytě) přihlášený na domovské stránce, a dostává tím pádem personalizovaný obsah i reklamu, zavedli. Právě kvůli obsahu totiž uživatelé chodí na domovskou stránku Seznamu nejčastěji, konkrétně v 70 % případů jejich návštěv. Považujeme toto řešení za úspěch, nikoliv za fakt, za který bychom se měli stydět,“ reagoval Seznam na anticenu.

V kategorii Výrok Velkého bratra porota ocenila pokus ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky obhájit nápad na automatické odebírání sociálních dávek v návaznosti na školní absenci dětí a neplacení pokut.

„Jurečkův nápad spočíval v tom, že bude propojovat školské systémy typu Bakaláři s dávkovými systémy. Systém by měl úředníkům a úřednicím Úřadu práce ČR automaticky dávat informaci o tom, že dítě, jehož rodiče jsou příjemci sociálních dávek, má zameškanou školní docházku. Na základě toho by pak mělo dojít k odebrání sociálních dávek v souladu s dnes již platnou legislativou,“ popisuje porota.

Jurečka nápad bránil na serveru iDnes.cz výrokem „Úřednice pak tomu člověku může říct ‚Nekřičte na mě, to já vůbec neovlivním, prostě to je automaticky propsané do systému, vaše dítě do školy nepřišlo‘.“

Ceny Velkého bratra mají tradičně i jednu pozitivní kategorii. Letos v ní ocenění získal spolek NoLog „za poskytování bezplatných služeb umožňujících elektronicky bezpečně komunikovat bez nutnosti platit za to osobními údaji.“ Více si o spolku a jeho činnosti můžete přečíst v našem rozhovoru: NoLog.cz: Lidé mají mít možnost komunikovat bez dohledu státu nebo velkých firem.