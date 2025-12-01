Soud omezil A 11 v nakládání s majetkem. Mediální skupina mluví o nepřátelském převzetí

Městský soud v Praze vyhověl návrhu věřitele a formou předběžného opatření omezil mediální skupinu A 11 s.r.o. v nakládání s majetkem. Společnosti byl ustanoven předběžný insolvenční správce poté, co soud vyhodnotil některé platby vydavatelství jako porušení insolvenčního zákona.
Vedení mediálního domu A 11, do kterého patří stejnojmenná celoplošná televize, se proti insolvenci ostře ohrazuje, označuje ji za šikanózní a tvrdí, že čelí pokusu o násilné převzetí organizovanou skupinou.
Vydavatelství A 11 má nyní zakázáno provádět podstatné změny ve svém majetku nebo hradit závazky bez předchozího souhlasu správce. Správce má zároveň za úkol do 30 dnů prověřit účetnictví a stav majetku.
Klíčovým důvodem pro zásah soudu se stala platba ve výši 466 142 Kč, kterou společnost A 11 odeslala tiskárně Triangl 5. listopadu 2025, tedy až po zahájení insolvenčního řízení. Soud toto jednání vyhodnotil jako porušení zákazu nakládání s majetkovou podstatou a upřednostňování jednoho z věřitelů. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že nešlo o úkon nutný k běžnému provozu, protože spolupráce s touto tiskárnou byla následně ukončena.
Mediální skupina tento krok hájí nutností zachovat provoz. Ve svém vyjádření uvedla, že úhrada byla nezbytná pro zajištění tisku titulů jako Mladý svět či Estate, aby vydavatelství neporušilo závazky vůči předplatitelům a inzerentům. A 11 zároveň potvrdila, že spolupráci s tiskárnou Triangl ukončila, protože dodavatel zveřejněním citlivých dat v insolvenčním rejstříku ztratil její důvěru. Tiskárna ve své pohledávce odhalila konkrétní náklady časopisů. Soud sice žádala o začernění údajů, ten ale její žádosti nevyhověl.
Vedení A 11 ve své obraně opakovaně odkazuje na spolupráci s tzv. revitalizátorem, společností FWDS Europe, a.s., která má pomáhat řešit vstup nového strategického partnera a vypořádání věřitelů. Soud však tento koncept odmítl. V usnesení soudkyně upozornila, že funkce revitalizátora není v českém právním řádu zakotvena a „revitalizace“ není zákonem uznaným způsobem řešení úpadku. Kroky jako vyplácení některých věřitelů prostřednictvím třetí osoby naopak podle soudu vzbuzují pochybnosti.
Samotný insolvenční návrh podala společnost Pohledávky FFT, s.r.o., která uplatňuje pohledávky postoupené bývalým spoluvlastníkem mediální skupiny Danielem Šopovem. Společnost A 11 tyto dluhy neuznává a insolvenční návrh označuje za účelový a šikanózní. Cílem je prý vytvořit umělý tlak, který má vést k majetkovému převzetí koncernu A 11.
Vydavatelství v reakci podalo sérii žalob, v nichž se domáhá určení neplatnosti smluv o postoupení pohledávek i dohody o uznání dluhu, kterou údajně podepsalo pod nátlakem.
Součástí sporu jsou i nároky spojené se společností Progresus invest holding core a.s., respektive AVANT investiční společnost, a.s… A 11 tvrdí, že částka 48 milionů korun, kterou obdržela, nebyla standardní půjčkou, ale zálohou na odkup 50% podílu v mateřské společnosti A 11 CE s.r.o., jehož celková cena měla být 100 milionů korun. Úvěrová smlouva byla podle A 11 podepsána pouze formálně z účetních důvodů. Vydavatelství proto podalo žalobu na určení splatnosti pohledávky a trvá na tom, že peníze jsou splatné až v prosinci 2027.
Navzdory argumentům dlužníka soud konstatoval, že dosavadní kroky a předložené důkazy nezvrátily obavu z možného poškozování věřitelů, a proto přistoupil k omezení dispozičních práv společnosti. Proti tomuto rozhodnutí se může A 11 odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.