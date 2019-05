 »  Soud zrušil pokutu pro asociaci satelitních operátorů za inzerát proti DVB-T2

Filip Rožánek

Česká asociace satelitních operátorů nemusí platit pokutu, kterou předloni dostala za inzerát, v němž kritizovala státní podporu přechodu na DVB-T2. Sankci ve výši 23 tisíc korun jí tehdy udělil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Inzeráty s karikaturou tehdejšího předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky totiž vyšly v době, kdy začala kampaň do sněmovních voleb.

Rozhodnutí zrušil Krajský soud v Brně. „Ani jsme nečekali, že by to mohlo dopadnout jinak, protože podle našeho názoru to úřad neposoudil dobře,“ řekl agentuře ČTK člen představenstva asociace Patrik Brom.

Satelitní operátoři si dnes v MfD zaplatili celostránkový inzerát proti premiérovi. pic.twitter.com/ukiFQjjl22 — František Lutonský (@FLutonsky) 19. května 2017

Sporný inzerát se objevil v MF Dnes. Asociace se tehdy ohradila proti novele zákona o elektronických komunikacích. Kreslený Sobotka buldozerem hrnul peníze ze státní kasy k vysílači s nápisem Radiokomunikace a inzerát doprovázela slova: „Proč hrne premiér naše peníze soukromým firmám? Nevíme. Ale víme, kolik nás to všechny bude stát.“

Tehdejší předseda vlády se proti reklamě ohradil. „Inzerát v novinách je nepravdivý. Nebudu podléhat lobbistickým zájmům. Přijetím novely mohou všichni jen získat – moderní televizní vysílání, rychlý mobilní internet a lepší ochranu zákazníků proti mobilním operátorům,“ sdělil novinářům Bohuslav Sobotka.