Soud zrušil pokutu spojenou s digitalizací stavebního řízení, má se vyměřit znovu

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí o pokutě kterou uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v roce 2014 ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Tehdy MMR pod vedením Ivana Bartoše bez tendru zadalo zakázku ohledně digitalizace stavebního řízení, aniž by úřad splnil podmínky, podle kterých to lze. ÚOHS bude muset rozhodovat znovu.
Jedná se o pokutu ve výši 1 milionu Kč, nezákonnost zadávacích podmínek přitom už jiný rozsudek potvrdil. Nyní se tak jedná konkrétně o výši pokuty. Bartoš proti jejímu uložení argumentoval mimo jiné tím, že veřejně zakázku nešlo vypsat z časových důvodů, a bránil se proti tomu, že by pokutu měla navyšovat skutečnost, že byl zároveň gestorem stavebního zákona.
„Ačkoliv žalobce obšírně popisoval nové technologické poznatky, změny architektonického přístupu či výhody centralizovaného řešení, z těchto tvrzení neplyne, že by jej k revizi koncepce přiměly pouze objektivní vnější okolnosti, které by mu znemožnily pokračovat v původním postupu nebo zahájit otevřené řízení dříve. Z jeho vyjádření naopak spíše plyne, že původně zamýšlené řešení přestal považovat za vhodné, dostatečně efektivní či hospodárné, a proto se rozhodl pro změnu architektury i zadávací strategie,“ stojí mimo jiné v rozsudku soudu, žalobcem se přitom myslí právě Bartoš.
„Nikdy jsem netvrdil, že se při digitalizaci stavebního řízení nestaly chyby. Ty, které jsem mohl ovlivnit a za které nesu svůj díl odpovědnosti, jsem opakovaně pojmenoval,“ reaguje nyní Ivan Bartoš, pod jehož vedením digitalizace probíhala. „Zastavili jsme nevýhodné zakázky za miliardy, které i odborníci označovali za možný tunel,“ uvádí v reakci na rozsudek.