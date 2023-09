Soukromá rádia: Chceme analýzu efektivity investic veřejnoprávních médií

Autor: Depositphotos

Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV) nesouhlasí s návrhem ministerstva kultury na zvýšení rozhlasových poplatků. Podobně jako komerční televize žádá stažení novely z legislativního procesu a debatu o roli veřejnoprávních médií v současné společnosti.





„Ministr kultury Martin Baxa svůj záměr s nikým v rámci mediálního trhu nekonzultoval, a naopak nepravdivě veřejně deklaroval vyjednanou podporu pro svůj návrh napříč mediálním trhem. Jako zástupci soukromého rozhlasového trhu můžeme jednoznačně prohlásit, že návrh s námi nebyl projednán. Nebyli jsme o záměru ministerstva kultury nikterak informováni, a naopak jsme se ze strany ministerstva setkali se snahou přímo soukromoprávní segment trhu obcházet. Takovou míru absence dialogu nepředvedla žádná polistopadová vláda,“ tvrdí asociace komerčních rádií.





Předložený návrh podle soukromých stanic „přispívá k ohrožení duálního systému“, který byl „pracně budován i jako záruka plurality informací a názorů v rodící se demokracii“.

Asociaci vadí, že ministr kultury ještě loni tvrdil, že zvyšování poplatků nepřichází v úvahu, ale pak úplně změnil názor.

„Ministerstvo kultury nepředložilo žádnou věrohodnou analýzu efektivnosti a přiměřenosti vynakládaných prostředků a investic veřejnoprávních médií pocházejících z koncesionářských poplatků,“ vadí soukromým rádiím.

„Ministerstvo v předloženém návrhu rezignovalo na jakékoliv skutečné zdůvodnění potřeby navýšení koncesionářských poplatků. Takový přístup se jeví jako absurdní především s ohledem na fakt, že i stávající výše koncesionářského poplatku postačuje k financování velmi široké programové nabídky včetně nových stanic, investic do nových technologií a zřizování nových digitálních stanic (a to bez jakékoliv analýzy efektivity s ohledem na přínos pro posluchače) a dokonce i on-line obsahu,“ dodává stanovisko.

„Platná zákonná úprava nijak nedefinuje obsah veřejné služby. Pouze technicky vymezuje její rozsah a formy šíření, a to tak široce a neurčitě, že jediným omezením pro media veřejné služby je množství financí, které se vybere od koncesionářů,“ tvrdí rovněž zástupci soukromých stanic. Obsahu veřejné služby se však věnují už druhý a třetí paragraf platného zákona o Českém rozhlasu.

Hlavní úkoly veřejné služby (§ 2 a § 3 zákona č. 484/1991 Sb.) - výběr poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,

rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,

výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež,

vysílání rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávací pořady,

síť vlastních zpravodajů,

vysílání děl domácí a zahraniční tvorby,

činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb,

rozhlasové programy, pořady a jejich části, multimediální obsah a doplňkové služby může Český rozhlas digitálně šířit rovněž prostřednictvím jiných sítí a služeb elektronických komunikací,

vysílání do zahraničí.

„Ministerstvo kultury tak představilo návrh, kterým chce vytáhnout z kapes občanů a podnikatelů peníze na navýšené financování veřejnoprávních médií, aniž by umělo říci, co se má z těchto veřejně vybraných peněz financovat a v jakém rozsahu. Ministerstvo kultury tak činí v situaci, kdy si musí být vědomo, že podstatná část výnosů veřejnoprávních médií může již dnes plynout do aktivit, které by při analýze veřejnoprávní služby nemusely obstát,“ uzavírá Asociace provozovatelů soukromého vysílání.

Stáhněte si celé Stanovisko APSV k novele zákona o Českém rozhlasu (PDF).