 »  Soukup: Potýkáme se s jistým zadlužením. Budoucnost Barrandova ale neohrožuje

Filip Rožánek

Majitel a ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup připustil v rozhovoru pro magazín Forbes, že jeho firmy bojují s vysokým zadlužením. Agentura Médea a mediální skupina Empresa sice utrží celkem čtyři miliardy a dnes hospodaří se ziskem, kumulované dluhy – bankovní úvěry a závazky z obchodních vztahů – však byly ještě před několika týdny vyšší než jmění společností.

„Ano, sice se potýkáme s jistým zadlužením, ale vzhledem k výši aktiv na tom není nic mimořádného. A výše zadlužení rozhodně neohrožuje budoucnost skupiny. Jsem si jistý, že to zvládneme,“ cituje Forbes Jaromíra Soukupa. Podle měsíčníku dluží nejenom bankám, ale i konkurenčním stanicím Nova a Prima (Soukupova agentura nakupuje pro velké klienty reklamní prostor).

Situaci kvůli obchodování s reklamním prostorem sledují velké mediální domy. Majitel Primy podle Forbesu nechce, aby se Barrandov dostal do tábora Novy. Vydavatelství Mafra nebo Vltava Labe Media nechtějí, aby Soukupovy aktivity ovládnul Daniel Křetínský. „Pokud koupí Petr Kellner Novu a zároveň by vstoupil do agentury Médea, je to problém pro všechny konkurenty,“ hodnotí dění časopis.

Barrandov podle Soukupova tvrzení skončil v uplynulém roce ve více než stomilionovém provozním zisku. Celá mediální skupina zakončila rok 2018 s více než 198milionovým provozním ziskem.