Spadáte pod regulace DSA nebo P2B? S odpovědí má pomoci kalkulačka ČTÚ

Pokud si firma není jistá, zda se jí týkají povinnosti vyplývající ze dvou evropských regulací online služeb, může se to orientačně dozvědět z nové služby, kterou na svém webu spustil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Sebeidentifikační kalkulačka ve dvou krocích pomůže určit, jaké náležitosti by měla firma splňovat.
„Kalkulačka funguje na principu sebeidentifikace. Zájemce nejprve označí, jaké činnosti provádí a následně uvede velikost svého podniku. Sebeidentifikační kalkulačka poté orientačně vyhodnotí, do jaké kategorie poskytovatelů služeb daný podnikatel spadá a jaké se s tím pojí konkrétní povinnosti,“ popisuje úřad.
Výsledná informace podle něj není právně závazná a má jen informativní charakter.
Kalkulačka v prvním kroku nabízí kategorie služeb, jak jsou definovány v nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) či nařízení P2B. Nevysvětluje už, co která kategorie přesně znamená.
Například sekce „webový hosting“ může být zavádějící, protože v rámci evropských předpisů nejde jen o služby na hostování webů a serverů, jak se tento pojem obvykle chápe v českém kontextu, ale v podstatě jakékoli služby, které umožňují nahrávání uživatelského obsahu (případně jeho další zveřejňování).
Pokud si firma není jistá, do jaké kategorie spadá, může v případě DSA pomoci podrobnější materiál, který ČTÚ na svém webu zveřejnil už dříve.
Za porušení DSA v Česku ještě nepadly žádné postihy. Vzhledem k tomu, že zákonodárci mají velké zpoždění se schválením průvodního zákona, nemá ČTÚ zatím pravomoc udělovat za případné prohřešky pokuty. Česko si za neschválení zákona vysloužilo soudní řízení s Evropskou komisí a hrozí mu pokuta.
U P2B nařízení je situace jiná, tady už úřad sankce udělil. Ta dosud nejvyšší se týkala serveru Bazos.cz.