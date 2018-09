 »  Sparta Praha vstupuje do e-sportu, zakládá svůj tým pro FIFA a hledá hráče

David Slížek

Stoupající obliba e-sportu nalákala i tuzemský fotbalový klub AC Sparta Praha. Pražský celek oznámil, že zakládá vlastní profesionální e-sportový tým, který se bude účastnit turnajů FIFA eWorld Cup.

Sparťanský klub navíc hledá hráče, který ho bude reprezentovat. Do e-týmu se může kvalifikovat jakýkoli zájemce starší 16 let (pod 18 let potřebuje souhlas rodičů), který uspěje v kvalifikačních turnajích.

V říjnu (7., 10. a 13. 10.) proběhnou online kvalifikační kola, po nich se pak šestnáct nejlepších utká v offline finále v Praze na Letné. Hrát se bude na konzolích Play Station.

Vítěz se Spartou podepíše smlouvu a bude ji reprezentovat na e-sportovních turnajích. Podrobnosti ke kvalifikaci najdou zájemci na e-sportoovním webu Sparty.

Své e-sportové týmy má řada evropských klubů, například AS Řím, Manchester City nebo Ajax Amsterdam. Partnerem Sparty v oblasti e-sportu je profesionální e-sportovní firma eSuba.

