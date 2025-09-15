SPD chce po volbách zavést sloučené státní zpravodajství

Krátce před termínem sněmovních voleb se politické strany odhodlaly ke zveřejnění podrobnějších programů. Své vize představila vládní koalice Spolu, opoziční strany ANO a SPD a hnutí Přísaha. Záměry a priority dalších stran jsme představili už v předchozím letním článku.
Vládní koalice Spolu se v podrobnějším programu zavazuje zajistit stabilitu a nezávislost médií veřejné služby. Věnuje se také svobodě digitální tvorby: „Zajistíme bezpečný prostor pro činnost influencerů a tvůrců na digitálních platformách. Zároveň jsme připraveni chránit principy demokratického právního státu přiměřenými nástroji proti masivnímu šíření dezinformací,“ slibuje.
Pokud se bude současná koalice podílet na budoucí vládě, plánuje rozšířit vzdělávací programy pro rozvoj herního průmyslu a designu. Její program zmiňuje rovněž internetovou infrastrukturu: „Zajistíme pokrytí celého území ČR vysokorychlostním internetem a telefonním signálem do roku 2030“. Na Portálu občana má do budoucna fungovat umělá inteligence, která lidem pomůže s vyřízením nejjednodušších žádostí.
V několika bodech se Spolu zabývá inovativním podnikáním. „Podpoříme rozvoj FinTech sektoru jako součást DNA moderního státu. Umožníme vyšší odpisy firmám, které investují do moderních technologií, postupů a AI. Efektivní zaměstnanecké akcie jako podpora start-upů a inovativních firem,“ píše se v oficiálním volebním dokumentu.
Nejsilnější opoziční subjekt ANO uvádí mezi svými kulturními prioritami zrušení televizních a rozhlasových poplatků. „Navrhneme sloučení ČT a ČRo do jednoho veřejnoprávního mediálního subjektu. Tento krok povede k efektivnějšímu využití zdrojů a odstranění duplicitních nákladů,“ tvrdí volební program. Další plány se týkají autorských poplatků pro ochranné svazy: „Uděláme zásadní revizi systému poplatků pro OSA a další kolektivní správce, aby byla pravidla srozumitelnější a spravedlivější k živnostníkům, drobným podnikatelům a pořadatelům malých akcí“.
V oblasti nových médií ANO odmítá „povinné registrace i nadměrnou regulaci influencerů a digitálních tvůrců – dnes i v budoucnu“. S vládní koalicí Spolu se ANO shoduje na podpoře startupové scény. „Vytvoříme investiční pobídky a zjednodušíme administrativu tak, abychom motivovali podnikatele startupy zakládat a aby zde bylo atraktivní prostředí pro investory,“ slibuje ANO. Licence pro nové fintechové a krypto subjekty se mají posuzovat ve lhůtě tří měsíců. „Naším cílem je dostat Česko mezi top 3 země EU v počtu fintech startupů na obyvatele,“ ohlašuje.
Opoziční strana také plánuje zlepšit „podmínky pro práci špičkových IT specialistů ve veřejné správě, aby digitální služby fungovaly spolehlivě“ a zavést „vzdělávání v oblasti digitálních technologií a umělé inteligence“.
SPD se shoduje s ANO na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ve slučování médií veřejné služby chce však jít ještě o kus dál. „Obě instituce a Českou tiskovou kancelář spojíme do jedné, státem placené zpravodajské instituce. Už jen spojení tří zpravodajských redakcí by přineslo velké finanční úspory,“ popisuje SPD.
V rozhlase a televizi má být podle vize SPD „více prostoru“ pro českou hudbu, film, divadlo, literaturu a výtvarné umění, nejen z hlavního proudu, ale i z regionů. „Z veřejných prostředků podpoříme prezentaci českých umělců doma i v zahraničí, aby česká kultura znovu získala silný a slyšitelný hlas ve světě,“ slibuje strana.
Stát by měl podle názoru SPD „vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj alternativních svobodných mediálních kanálů, které nebudou závislé na politických nebo obchodních vlivech“. „Potřebujeme spravedlivou a transparentní strukturu financování, která zajistí skutečnou pluralitu názorů,“ apeluje SPD.
V oblasti internetových technologií SPD odmítá zavedení sdílené evropské digitální identity a digitální peněženky. Znamenalo by to podle ní kontrolu nad financemi, chováním a životy občanů. Odmítá také dohled nad soukromou elektronickou komunikací a kontrolu sociálních sítí. „Kritické myšlení a rozmanitost názorů nesmí být potlačovány pod záminkou boje proti dezinformacím. Odsuzujeme cenzuru a omezování veřejné debaty,“ hlásá SPD.
Hnutí Přísaha chce bez bližších podrobností „řešit dopady umělé inteligence na autorská práva a kreativní průmysl“. Podobně slibuje „digitalizaci státní správy podle estonského modelu“. „Prosadíme, aby globální minimální daň pro nadnárodní firmy byla v ČR nastavena na úrovni 17 %. Cílem je, aby technologičtí a internetoví giganti jako Google, Amazon nebo Apple platili v Česku stejné daně jako domácí firmy,“ píše dále Přísaha.
Mezi programovými prioritami Přísahy je stejně jako u SPD odmítání dohledu nad elektronickou komunikací. „Odmítáme Chat Control v české legislativě a zároveň chceme, aby čeští zástupci aktivně blokovali jeho přijetí i na evropské úrovni,“ konstatuje Přísaha.