 »  Spendee a Gamee dostanou od Googlu milion a byznys nalévárnu Launchpad Accelerator

Jan Beránek

Google má v názvu dvě óčka, teď si pro svůj akcelerační program vybral v regionu české firmy, které mají pro změnu v názvu dvě éčka. Jak herní platforma Gamee, tak hlídač výdajů Spendee mají společného jmenovatele – v pozadí stojící studio Cleevio. Změny v něm nedávno popsal v rozhovoru spoluzakladatel Miroslav Chmelka.

Oba startupy získají od Google padesát tisíc dolarů bez toho, aby si vyhledávač bral v projektech podíl. Součástí podpory má být i dvoutýdenní stáž v americkém Silicon Valley.

Dvojici firem vybrala porota z přibližně dvacítky přihlášených, kteří zkusili štěstí ze středoevropského regionu. Pro některé nebudou kanceláře Googlu úplně nové. Šéfka Gamee Božena Řežábová totiž už dříve pro firmu pracovala, když v Česku řešila YouTube.

Google bere oznámení jako výkop iniciativy Pomáháme Česku růst. Pod její hlavičkou by chtěla firma do regionu přesouvat vývojářské akce. Prahu tak čeká sraz vývojářek Women Techmakers EMEA Summit a do Krakova chce Google dostat Google Developer Days.

„Vidíme však obrovskou příležitost v technologickém sektoru, takže se v našich aktivitách teď intenzivně zaměříme na podporu místních vývojářů a start-upů,“ tvrdí šéfka české pobočky Googlu Taťána le Moigne.