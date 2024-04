SPIR hledá provozovatele NetMonitoru, který zvládne měřit návštěvnost bez 3rd party cookies

Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) vyhlásilo výběrové řízení na provozovatele měření návštěvnosti českého internetu. NetMonitor je nezávislé auditované měření návštěvnosti a sociodemografických statistik na webech zapojených médií.





Zájemci mohou podávat přihlášky do 3. června 2024. SPIR chce soutěž vyhodnotit do prosince a nový provozovatel má začít měření provozovat do roka od chvíle, kdy jej sdružení pověří. Vítěz dostane smlouvu na pět let. NetMonitor momentálně provozuje firma Gemius.





„Základní podmínkou pro posouzení došlých nabídek je použití takové metody, která zajistí měření návštěvností bez použití cookies 3. stran,“ doplňuje SPIR podstatnou podmínku. Měření také podle zadání musí fungovat i na webech s nižší návštěvností.

Konec podpory 3rd party cookies v prohlížeči Chrome, který má přijít v druhé polovině letošního roku, nezávisléměření návštěvnosti prostřednictvím nástrojů třetích stran zásadně ztíží. Ovlivnit by měl i výnosy z cílené reklamy, online firmy se proto na konec cookies už delší dobu připravují – viz. například Jak může Seznam.cz vydělat na konci cookies třetích stran.

„Výzkum je [momentálně] prováděn tzv. hybridním přístupem – měřením jak na straně měřeného serveru pomocí měřících skriptů (site-centric), tak na straně uživatele pomocí doplňku prohlížeče nebo lokální aplikace instalované na počítače členů panelu (user-centric). Rekrutace do panelu probíhá on-line pomocí dotazníků zobrazovaných vzorku návštěvníků měřených stránek,“ popisuje SPIR, jak NetMonitor momentálně funguje.