Spisovatel Jiří Padevět má kvůli kandidatuře do Senátu skončit v Radě České televize

Spisovatel a nakladatel Jiří Padevět rezignuje na členství v Radě České televize. Důvodem je jeho záměr kandidovat v podzimních senátních volbách s podporou hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Oznámil to předseda hnutí Vít Rakušan během páteční sněmovní rozpravy. Padevět podle něj složí mandát na nejbližším řádném zasedání rady, to se podle webu ČT uskuteční ve středu 10. června.
Podle vyjádření šéfa hnutí STAN chce Padevět svým krokem předejít možnému střetu zájmů a podezření z politického tlaku na veřejnoprávní televizi. Hnutí přitom oficiální kandidátní listiny pro podzimní volby teprve dokončuje a schválí je během následujících dnů.
„Jiří Padevět na příštím zasedání Rady České televize samozřejmě rezignuje na svoji funkci. My ho k tomu nemusíme vyzývat. Jiří Padevět je tak samozřejmě připraven učinit. On mimochodem tu oficiální nominaci od hnutí STAN ještě nemá. Mediálně se o něm hovoří. Schválené kandidáty nemáme. My tak učiníme během příštího týdne. A Jiří Padevět ani sekundu nepochyboval o tom, že by vystavoval veřejnoprávní médium nějakému tlaku a podezření ze střetu zájmu, protože Jiřímu Padevětovi na České televizi opravdu záleží,“ uvedl Vít Rakušan na půdě Poslanecké sněmovny.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se letos uskuteční společně s komunálními volbami v termínu 9. a 10. října 2026, přičemž případné druhé kolo se odehraje o týden později, tedy 16. a 17. října. Voliči budou v podzimním hlasování vybírat nové zástupce ve třetině horní komory parlamentu, tedy 27 volebních obvodech. V hlavním městě půjde o obvody Praha 1, Praha 5 a Praha 9.
Jiří Padevět je spisovatel, knihkupec a nakladatel, přičemž od roku 2006 zastává pozici ředitele nakladatelství Academia. Členem Rady České televize se stal na konci listopadu roku 2023. Jeho tehdejší volba se vázala na legislativní změnu, která nově svěřila pravomoc volit část členů televizní rady také Senátu, zatímco do té doby tato role náležela výhradně Poslanecké sněmovně. Senátoři Padevěta zvolili ve druhém kole tajné volby, v níž získal 45 hlasů od 73 přítomných členů horní komory.