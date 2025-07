Spojení mediálních firem Paramount a Skydance dostalo zelenou

Americká Federální telekomunikační komise (FCC) schválila obchod, při kterém produkční studio Skydance převezme mediální firmu Paramount Global. Posouzení transakce v hodnotě osmi miliard dolarů trvalo nápadně déle, než je obvyklé. Úřad ji zkoumal více než 250 dnů, ačkoliv běžně si na to dává 180 dnů.





Hlasování tříčlenného vedení komise nebylo jednoznačné. Se schválením dohody nesouhlasila zástupkyně Demokratů Anna Gomezová, které vadily okolnosti posuzování smlouvy. Předseda komise Brendan Carr, jehož do funkce jmenoval Donald Trump, naopak závazky obou firem přivítal jako krok k obnovení důvěry v média.

Necelý měsíc před verdiktem FCC se společnost Paramount dohodla na vyrovnání ve výši 16 milionů dolarů s Donaldem Trumpem, který firmu zažaloval kvůli sestříhání rozhovoru s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou v pořadu „60 Minutes“. A pouhý týden před schválením akvizice televize CBS oznámila zrušení populární satirické show „The Late Show with Stephen Colbert“, jejíž moderátor patří mezi ostré kritiky prezidenta Trumpa. Vedení Paramountu a CBS tehdy uvedlo, že se jedná o „čistě finanční rozhodnutí“.

Podle oficiálního oznámení se Skydance, kterou vlastní David Ellison, syn zakladatele společnosti Oracle Larryho Ellisona, písemně zavázala k řadě změn. Nový vlastník slibuje zajistit, aby programová nabídka odrážela rozmanitost názorů a aby zpravodajství CBS bylo spravedlivé a nezaujaté. Součástí závazků je také zřízení pozice ombudsmana na dobu nejméně dvou let.

Skydance se dále zavázala, že ve sloučené firmě nezavede žádné programy diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) a zaměří se na rovné příležitosti a nediskriminaci. Předseda komise Carr uvedl, že tyto změny pomohou „vykořenit zaujatost, která podkopala důvěru v národní zpravodajství“.

„Američané již nedůvěřují tradičním národním zpravodajským médiím, že informují plně, přesně a spravedlivě. Je čas na změnu. Proto vítám závazek společnosti Skydance provést významné změny v kdysi slavné vysílací síti CBS,“ podotkl Brendan Carr, který telekomunikační komisi předsedá od letošního ledna.

Komisařka Gomezová ve svém oponentním stanovisku napsala, že nemůže schválení podpořit kvůli „vykoupení a dalším znepokojivým ústupkům“, které Paramount učinil při urovnání „nepodloženého soudního sporu“. Gomezová míní, že komise bezprecedentně zneužila své pravomoci, aby donutila Paramount k vyrovnání v soukromém právním sporu. Podmínkami při schvalování transakce zavádí „dosud nevídanou kontrolu nad redakčními rozhodnutími“, což je v přímém rozporu s prvním dodatkem americké ústavy.

„Po měsících zbabělé kapitulace před touto administrativou Paramount konečně dostal, co chtěl. Bohužel, jsou to američtí občané, kdo za její činy nakonec zaplatí,“ míní Gomezová. „Povzbudí to ty, kdo věří, že vláda může – a měla by – zneužívat svou moc k vynucování finančních a ideologických ústupků, požadování zvýhodněného zacházení a zajištění pozitivního mediálního pokrytí,“ dodala.

Prodej Paramountu znamená konec jedné éry pro rodinu zesnulého Sumnera Redstonea, který své mediální impérium vybudoval z původní rodinné sítě autokin. Jeho dcera Shari Redstone opustí po dokončení fúze představenstvo společnosti. Skydance získá kontrolní podíl v Paramountu od její rodinné firmy National Amusements.

Tržní hodnota Paramountu se v uplynulých letech snížila o miliardy dolarů. Pro tradiční filmové studio a jeho televizní značky je složité obstát v zábavním průmyslu, který se zásadně mění kvůli streamovacím službám. Očekává se, že novým výkonným ředitelem Paramountu se stane generální ředitel Skydance David Ellison. Prezidentem společnosti bude jmenován Jeff Shell, bývalý generální ředitel NBCUniversal.

Firma Skydance vznikla v roce 2010, dnes produkuje filmy, televizní seriály, pořady pro streamovací platformy nebo hry. Její filmy, mezi které patří i oceněný Top Gun: Maverick, celosvětově vydělaly přes 8 miliard dolarů.

Paramount Global vlastní portfolio tradičních značek jako CBS, Paramount Pictures, Nickelodeon a MTV. Kromě vlastnictví jedné z nejrozsáhlejších filmových a televizních knihoven v oboru provozuje streamovací služby Paramount+ a Pluto TV. Majoritním akcionářem je přes firmu National Amusements rodina Redstoneových, která drží 77,4 % kmenových akcií třídy A s hlasovacím právem.