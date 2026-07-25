Spojení Paramountu a Warner Bros. se odkládá, možná až do léta 2027

Společnosti Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery se zavázaly, že plánované spojení zatím nedokončí. Odklad může platit až do 1. června 2027. Firmy během této doby nesmějí ani začít propojovat své provozy.
Pokračování transakce záleží na termínu rozhodnutí federálního soudu. Firmy ji mohou uzavřít nejdříve pět dnů po rozsudku, nebo 1. června 2027, podle toho, co nastane dřív. Uvádí to páteční podání doručené federálnímu soudu.
Dohodu podepsali zástupci obou společností, dvanácti žalujících amerických států a scenáristických odborů Writers Guild of America.
Zúčastněné strany současně zrušily přípravy na jednání o předběžném opatření, které bylo naplánované na 3. srpna. Scenáristické odbory svou žádost o předběžné opatření stáhly. Žalobci ji ale mohou v případě potřeby podat znovu. Do 31. července mají soudu navrhnout harmonogram hlavního řízení.
Dohoda neznamená, že Paramount nebo WBD uznaly argumenty žalobců. Výslovně zachovává dosavadní nároky, obhajobu i právní stanoviska všech stran.
Federální soud převzetí původně pozastavil na čtrnáct dnů. Dvanáct amerických států tvrdí, že spojení o hodnotě přibližně 110 miliard dolarů, tedy asi 2,3 bilionu korun, omezí hospodářskou soutěž ve filmovém a televizním průmyslu. Paramount tato tvrzení odmítá.
Americké ministerstvo spravedlnosti transakci už dříve povolilo, Evropská komise ji schválila s podmínkami ohledně distribuce celovečerních filmů v kinech.