 »  Spojení Vodafonu a UPC se odsouvá, Komise šetří, zda by nepoškodilo konkurenci v ČR

David Slížek

Plánovaný odkup evropských aktiv společnosti Liberty Global operátorem Vodafone se zadrhává. Evropská komise oznámila, že zahájila hloubkové šetření oznámené transakce. Důvod? Obavy, že by spojení firem mohlo ohrozit konkurenci na trzích v Německu a v České republice.

„Chceme mít jistotu, že akvizice telekomunikačních aktiv Liberty Global Vodafonem v Česku, Německu, Maďarsku a Rumunsku nepovede ke zvýšení cen, menší možnosti volby a snížení tempa inovací v telekomunikačních a TV službách pro veřejnost,“ zdůvodnila hloubkové šetření eurokomisařka Margrethe Vestager.

V Česku by Vodafone měl plánovanou transakcí získat největšího kabelového operátora UPC. Šetření Komise se zde má zaměřit na to, zda by případné balíčky služeb, které by Vodafone po odkupu UPC mohl nabízet, nemohly z trhů s mobilními službami, s internetovým připojením a s TV službami vytlačit konkurenční samostatné operátory.

Komise má na šetření 90 pracovních dnů, výsledek by tak měla oznámit do 2. května 2019.

Záměr koupit aktivity Liberty Global v České republice, Německu, Maďarsku a Rumunsku oznámil Vodafone letos v květnu s tím, že by za ně měl zaplatit 18,4 miliardy eur (v přepočtu asi 472 miliard Kč).