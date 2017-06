 »  Společně proti torrentům. Netflix, Amazon a další zakládájí protipirátskou alianci

Jan Beránek

Třicítka firem ze zábavního byznysu se rozhodla, že se musí dát dohromady a najít cestu, jak ochránit rychle rostoucí trh digitálního videoobsahu a snížit míru pirátství. Na světě je Alliance for Creativity and Entertainment. Mezi zakládající členy patří HBO, Netflix, Disney, Amazon nebo Twentieth Century Fox.

Nová aliance si podle tiskové zprávy už najala specializované právníky a spadeno mají především na torrenty. To, co už se povedlo v hudebním byznysu, tedy najít rovnováhu mezi cenou a jednoduchostí, tak lidé od filmu a televize teprve hledají. Postupují ale podobně jako hudební byznys.

Podle nová aliance na světě víc než 480 on-line video služeb. Přesto se ale pirátství stále daří. „Loni se na P2P sítích stáhlo přibližně 5,4 miliardy filmů a televizních pořadů,“ tvrdí tisková zpráva.

Začínají se i objevovat vyděrači. Netflix to řešil u páté série svého seriálu Orange is the New Black. Se stejným problémem se teď potýká i Disney ohledně nového dílu Pirátů z Karibiku.